Continua a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori la soap opera italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 26 al 30 aprile 2021, dicono che il direttore Vittorio Conti rimarrà scioccato e deluso dalla moglie Marta Guarnieri quando la vedrà in compagnia di Dante Romagnoli.

Il Paradiso delle signore, trame al 30 aprile: Gabriella litiga con il marito a causa di Salvatore

Negli episodi in programmazione su Rai 1 dal 26 al 30 aprile 2021, Marta e Vittorio cercheranno di capire da cosa è scaturita la loro crisi coniugale.

Intanto la camera nazionale della moda accorderà un riconoscimento a Gabriella: quest’ultima quando verrà premiata vorrà avere al suo fianco il marito Cosimo. Il giovane Bergamini continuerà a essere furioso a causa di Umberto: a consolare la talentuosa scrittrice ci penserà la cugina Anna. Comunque Cosimo - anche se sarà ancora di pessimo umore - accetterà di accompagnare la propria amata al circolo il giorno della premiazione: dagli spoiler si evince che l’uomo farà una scenata di gelosia a Gabriella quando la vedrà parlare con Salvatore. La talentuosa stilista non appena tornerà a casa avrà un litigio abbastanza accesso con il consorte.

Nel contempo Agnese costringerà il marito Giuseppe a essere sincero: quest’ultimo non avrà altra scelta che dire al figlio Salvatore di non potergli restituire il denaro che gli aveva dato in prestito.

Quando il barista vorrà ricevere delle spiegazioni, il signor Amato finirà per deludere ulteriormente il giovane: in particolare Giuseppe confesserà al figlio di essere stato coinvolto in dei loschi affari.

Vittorio fa una sorpresa alla nipote Serena, Rocco geloso di Maria

Dante - deciso a conquistare Marta - dirà ad Adelaide di non fare nulla per ostacolarlo.

Successivamente a villa Guarnieri arriverà uno strano regalo per la moglie di Vittorio proprio da parte di Romagnoli: quest’ultimo continuerà a non mollare la presa, visto che farà ancora la corte a Marta facendole recapitare un ulteriore dono.

In seguito Marta e Federico coinvolgeranno Ludovica nel servizio fotografico per pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso negli Usa.

Vittorio invece - quando sua nipote Serena avrà un problema con una recita scolastica- non perderà tempo per aiutarla, facendole una sorpresa: Beatrice rimarrà colpita dall’atteggiamento del cognato.

Armando per sistemare le biciclette della squadra del Paradiso chiamerà il giovane meccanico Alfredo: quest’ultimo scatenerà la gelosia di Rocco quando si metterà a corteggiare Maria. Alla scena assisterà anche Irene, che coglierà l’occasione al volo per allontanarsi in modo definitivo dal magazziniere: quest’ultima inoltre avrà un piano per far scoppiare la scintilla tra Rocco e la sua coinquilina. Intanto Maria rimarrà delusa non appena scoprirà che Irene e il suo fidanzato si sono scambiati un bacio.

Ludovica si rivolge all’avvocato Gianfranco Finzi per aiutare Marcello, il direttore Conti sconvolto

In seguito Agnese ringrazierà Ferraris per non aver fatto la spia riguardo a suo marito, il quale intanto deciderà di lavorare di notte nel laboratorio della pasticceria della caffetteria con la speranza di poter saldare il debito al figlio. Nel contempo la signora Amato e Ferraris recupereranno l’intesa perduta.

Marcello nel frattempo si vedrà costretto a costituirsi su consiglio di un carabiniere: Ludovica per aiutare Barbieri si rivolgerà all’avvocato Gianfranco Finzi.

Infine Vittorio - proprio quando vorrà convincere la moglie Marta a tornare con lui - rimarrà sconvolto, poiché la sorprenderà tra le braccia di Dante.