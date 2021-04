Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 7 aprile, non mancheranno i colpi di scena. La famiglia Bergamini sarà colpita da un grave lutto in seguito della morte di Delfina, la mamma di Cosimo. Gabriella a quel punto sarà costretta a rimandare la consegna della lettera di Arturo. Salvatore intanto, grazie all'intervento di Sofia, deciderà di concedere il prestito al padre, che avrà via libera per attuare il losco affare con l'amico siciliano Girolamo.

Al Circolo invece, Dante deciderà di parlare con Umberto. Romagnoli ammetterà di tenere tantissimo a Marta e che farebbe di tutto per conquistare la giovane fotografa. L'uomo proverà a scrivere una missiva alla ragazza, che molto probabilmente, non le verrà mai consegnata.

Gabriella si confida con Anna

Nel corso della 123^ puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 7 aprile, Gabriella si troverà a confrontarsi con Anna circa la lettera di Arturo. La stilista deciderà di chiedere un consiglio alla cugina, per capire se far leggere la missiva del suocero a Cosimo, oppure far finta di niente. La giovane Venere consiglierà alla Rossi di mettere al corrente il giovane Bergamini sui sospetti che il padre aveva espresso nei confronti del commendatore.

Tutto questo però non avverrà in quanto morirà Delfina, la suocera di Gabriella. Ancora una volta, la famiglia Bergamini verrà colpita da un grave lutto che porterà tristezza e sconforto nel giovane imprenditore. Nel frattempo al Paradiso, Dora avrà un colpo di fulmine per un nuovo cliente. La ragazza non potrà fare a meno di guardare questo ragazzo alquanto misterioso.

Dante affronta Umberto Guarnieri

Le trame della nuova puntata della soap italiana, rivelano nel dettaglio che le Veneri sceglieranno il nome per il loro "fan club". Lo scopo delle ragazze sarà quello di sostenere la squadra di ciclismo del Paradiso, capitanata dal signor Ferraris. Nel frattempo a casa Amato, Giuseppe otterrà il prestito da Salvatore.

Quest'ultimo, grazie all'intercessione di Sofia, deciderà di perdonare il padre, dandogli una seconda chance. Il signor Amato potrà così mettere in pratica i suoi loschi affari con l'amico Girolamo. A piangerne le conseguenze sarà Vittorio, che sarà molto triste per quanto accaduto con Marta. Nel frattempo Dante deciderà di recarsi da Umberto Guarnieri. L'uomo confesserà al commendatore di essere perdutamente innamorato di Marta e che farebbe qualsiasi cosa per conquistare la sua fiducia. Romagnoli così deciderà di scriverle una lettera alla sua amata che, probabilmente, non arriverà mai a destinazione.