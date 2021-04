Le vicende della popolare soap opera Il Paradiso delle Signore continuano a occupare Rai 1 dal lunedì al venerdì sempre dalle ore 15:55. Le anticipazioni relative a ciò che succederà nella puntata in programmazione sul piccolo schermo il 20 aprile 2021, annunciano che la new entry Dante Romagnoli (Luca Bastianello) pur sapendo che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è già sposata farà capire di essere disposto a fare qualunque cosa per convincerla a stare con lui.

Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) invece, dopo aver minacciato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), nel momento meno opportuno sembrerà arrendersi, poiché capirà nuovamente di essere più debole.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 20 aprile: Cosimo consapevole che Umberto ha più potere di lui

Nel corso dell'episodio della serie tv in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai martedì 20 aprile 2021, Irene (Francesca Del Fa) e Rocco (Giancarlo Commare) dopo essersi scambiati un bacio faranno sempre più fatica a capire cosa provano l’uno per l’altra. Mentre la venere Cipriani e il magazziniere non saranno convinti di amarsi, Maria (Chiara Russo) non vedrà l’ora di convolare a nozze con il nipote di Agnese (Antonella Attili).

Nel contempo Umberto non resterà fermo a guardare, appena si saprà che potrebbe essere implicato con la morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi) a causa della pesante accusa che Cosimo gli ha fatto senza alcun preavviso durante il ricevimento internazionale tenutasi al circolo: dagli spoiler si evince che il commendatore passerà all’offensiva e il marito di Gabriella (Ilaria Rossi) ancora una volta sarà consapevole che Guarnieri è più potente di lui.

Vittorio non ha alcuna reazione dopo l’offerta di Alan Sterling, Dante non vuole rinunciare a Marta

In seguito Marta spiegherà al marito in cosa consiste la proposta allettante che hanno ricevuto da Alan Sterling, ovvero di dover curare insieme la campagna per il lancio della collezione marchiata paradiso. A sorpresa e per la prima volta, il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) non farà nessun salto di gioia per l’offerta dell’ospite d’onore del lussuoso magazzino di Milano.

In particolare Conti saprà di non poter lavorare in modo tranquillo con la moglie come ai vecchi tempi e cioè prima che entrassero in crisi, poiché ciò significherà stare a stretto contatto anche con il rivale in amore Dante: quest’ultimo come supervisore del suddetto lavoro dovrà fare da intermediario della Sterling.

Intanto Romagnoli a differenza di Beatrice (Caterina Bertone) che sembrerà disposta a mettere da parte i sentimenti che prova per il cognato Vittorio, sarà sempre più convinto di voler stare al fianco di Marta.