Sta per arrivare il finale di stagione per Il Paradiso delle Signore 5 che, anche quest'anno, ha registrato ascolti da record su Rai 1. Le anticipazioni del 3 al 7 maggio si concentrano sulle coppie che animano le trame della soap opera ambientata a Milano, alcune in dirittura d'arrivo e altre pronte a un nuovo inizio.

Come sempre, l'appuntamento è su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 circa dopo ''Oggi è un altro giorno'' e on demand, oppure in replica, su RaiPlay. Di seguito, le anticipazioni dettagliate degli episodi Il Paradiso delle Signore 5 dal 3 al 7 maggio.

Nuove puntate Il Paradiso delle Signore 5 dal 3 al 7 maggio

Marta (Gloria Radulescu) non riesce a capire come mai Vittorio (Alessandro Tersigni) si stia comportando così male con lei. Non sa che il giorno prima l'ha colta in flagrante mentre baciava Dante (Luca Bastianello). Conti prende una decisione definitiva e lascia Marta, anche se con molta sofferenza.

Marta e Vittorio però, decidono di non lasciarsi scappare l'importante proposta fatta da Sterling e così accettano di lavorare con Dante per far conoscere il marchio Paradiso in America. Sul lavoro sono una coppia formidabile e ritrovano la complicità di un tempo. Il loro rapporto è ancora recuperabile? Secondo Umberto (Roberto Farnesi) assolutamente sì.

Marcello ricercato dai Carabinieri

Per il giovane Barbieri le cose si mettono male. Ludovica (Giulia Arena) si sta innamorando di lui ma non è al corrente della sua delicata situazione - o meglio, non del tutto - visto che Marcello (Pietro Masotti) preferisce non coinvolgerla ancora.

Disperato, Marcello crede che l'unica soluzione possibile sua scappare da Milano e Armando (Pietro Genuardi) sembra appoggiarlo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Barbieri diventa così ufficialmente ricercato. Per lui si apriranno le porte del carcere? Ludovica viene a sapere che l'arresto è imminente ma non vuole per alcun motivo allontanarsi da lui.

Dante ribalta le carte in tavola a favore di Umberto

Romagnoli ha accettato di aiutare Guarnieri a difendersi dalle accuse di Cosimo (Alessandro Cosentini) e gli offre la sua sincera alleanza.

Intanto Bergamini si rivolge a un investigatore privato, che trova altro materiale tanto interessante quanto pericoloso. Dante ne viene a conoscenza e pensa bene di ribaltare tutto a favore di Umberto.

Cosimo è fuori di sé e il suo stato d'animo non fa che peggiorare il rapporto con Gabriella (Ilaria Rossi). Il loro matrimonio è ormai al capolinea. L'ombra di Achille Ravasi (Roberto Alpi) aleggia a Villa Guarnieri. Umberto nasconde la sua preoccupazione, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) trema al solo pensiero che il suo segreto possa venire alla luce.