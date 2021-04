Il Paradiso delle Signore ritornerà in onda su Rai 1 con l'appuntamento pomeridiano da lunedì 5 aprile 2021, infatti la soap opera terrà compagnia ai telespettatori anche nel giorno festivo della Pasquetta. Le anticipazioni settimanali fino a venerdì 9 rivelano che Vittorio Conti sarà in preda al delirio. Dante Romagnoli invece deciderà di affrontare Umberto, mentre Marta Guarnieri sarà preoccupata per suo marito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: Marta preoccupata per Vittorio

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore rivelano che Vittorio ritornerà a casa dolorante dopo l'incidente che ha avuto mentre si recava a Parigi.

Beatrice in seguito cercherà di accudire suo cognato, senza essere troppo invadente. Nel frattempo Armando andrà in bici insieme a Pietro e Rocco nel giorno di Pasquetta, invece Marcello avrà un appuntamento con Ludovica per fare un picnic a villa Brancia. Irene, Maria, Anna e Stefania si organizzeranno per passare la serata al cinema. Marta sarà preoccupata per suo marito poiché non avrà sue notizie da giorni, ma lui si rifiuterà di parlarle. Successivamente il dottor Conti farà sapere ad Adelaide di essere a conoscenza della tresca clandestina tra sua moglie e Dante. A questo punto Fiorenza, che ha creato dei problemi matrimoniali alla giovane Guarnieri, verrà inviata dalla contessa Sant'Erasmo a dimettersi dal ruolo di vicepresidentessa del Circolo.

Intanto Gabriella sarà ancora indecisa se consegnare o no la lettera di Arturo Bergamini a Cosimo, il quale sta vivendo un brutto periodo. Le Veneri avranno intenzione di fondare un fan club per sostenere i ciclisti del grande magazzino milanese. Sofia, dopo aver parlato con Maria, convincerà Salvatore a concedere il prestito a suo padre Giuseppe: quest'ultimo, una volta ottenuto il denaro dal figlio sarà libero, insieme a Girolamo, di mettere in atto il suo piano disonesto ai danni di Vittorio, che intanto soffrirà molto per la situazione che sta vivendo con sua moglie.

Il Paradiso delle signore, puntate sino al 9 aprile: Dante affronta Umberto

Le trame de Il Paradiso delle signore, in programmazione da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021, rivelano che Umberto chiederà a Vittorio di telefonare a Marta. Nel frattempo Gabriella, sotto consiglio di Anna, deciderà di dare la lettera di Arturo a Cosimo: tuttavia la scomparsa improvvisa di Delfina costringerà la stilista a rinunciare al suo intento.

Dora avrà un colpo di fulmine nel momento in cui sarà alle prese con un nuovo cliente, mentre le Veneri sceglieranno il nome del loro club per sostenere i ciclisti con uno striscione. Dante affronterà Umberto e gli confesserà che tiene a Marta più di ogni altra cosa: Romagnoli in seguito deciderà di scrivere alla giovane una lettera che, probabilmente, non arriverà mai a destinazione. Intanto Adelaide manderà un dottore da Vittorio per accertarsi del suo stato di salute, mentre Marcello rischierà di finire in prigione a causa del suo legame passato con Mantovano. Gabriella e Salvatore invece ripenseranno con nostalgia alla loro storia d'amore nel momento in cui si sosterranno a vicenda confidandosi i propri problemi.

Il Paradiso delle signore, spoiler settimanali dal 5 fino al 9 aprile: Vittorio inizia a delirare

Mentre le Veneri avranno lo striscione pronto per sostenere la squadra ciclistica, al magazzino si accorgeranno che sono spariti alcuni capi della nuova collezione. Nel frattempo la contessa Sant'Erasmo proverà a recuperare il suo rapporto con il dottor Conti, ma lui non vorrà intromissioni nella sua vita privata. Gabriella, grazie al suggerimento di Salvatore, deciderà di consegnare la missiva di Arturo a Cosimo, il quale resterà sconvolto dal contenuto. Dora sognerà un futuro felice insieme a Nino, che non potrà mai darle la vita che desidera. Intanto Ludovica scoprirà da Marcello l'esito della sua convocazione in commissariato.

Umberto e Adelaide si confronteranno su quello che sta succedendo nella vita matrimoniale di Marta, invece una lettera inviata da Luciano farà riflettere Vittorio. Quest'ultimo, dopo alcuni giorni convalescenza ritornerà a lavoro: purtroppo il proprietario del Paradiso, dopo aver confideto i suoi tormenti ad Armando, dovrà ritornare a casa per via di un improvviso malore. Infine Beatrice, quando Conti sarà in preda al delirio per via della febbre, deciderà di fare una telefonata.