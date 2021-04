Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore. Mentre l'episodio finale della quinta stagione si avvicina sempre di più, i personaggi cercheranno di mettere fine alle loro questioni irrisolte.

Nelle prossime puntate della TV Soap, in onda dal 10 al 14 maggio, ci saranno numerose novità che, con ogni probabilità, coinvolgeranno profondamente gli affezionati spettatori. In particolare, Marcello deciderà di non scappare da Milano e finirà in carcere. Ludovica si impegnerà per trovare un modo per aiutarlo. Cosimo cercherà di riconquistare la fiducia di Gabriella, mentre Vittorio e Marta si lasceranno travolgere dai loro sentimenti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 10 al 14 maggio: Marcello verrà portato in prigione

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 alle 15:55, Marcello e Ludovica si lasceranno trascinare dai loro sentimenti e vivranno un intenso momento di passione. Il giovane combatterà contro emozioni contrastanti perché da una parte vorrebbe rimanere accanto alla ragazza, ma dall'altra saprà di dover lasciare Milano a breve. Armando e Salvatore saranno dalla sua parte e l'aiuteranno ad elaborare un complesso piano per sfuggire ai poliziotti e per trasferirsi in Australia.

All'ultimo momento, però, Marcello cambierà idea e deciderà di non allontanarsi. Andrà incontro a un destino infausto e verrà catturato dalla Polizia.

Successivamente, Ludovica avrà modo di andare a trovarlo in prigione e parlare con lui. La ragazza, nonostante le avversità, continuerà a lottare per trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere.

Spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 14 maggio: Cosimo chiederà scusa a Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, nelle prossime puntate, Cosimo farà di tutto per farsi perdonare da Gabriella.

Si scuserà con Salvatore e ammetterà di essersi comportato male con lui. Inoltre, affronterà anche Umberto per fargli sapere di essere dispiaciuto per le accuse mosse nei suoi confronti.

Il ragazzo, però, si renderà conto di non poter sistemare le cose e di dover prendere una decisione definitiva. Per salvaguardare il suo matrimonio, chiederà a Gabriella di trasferirsi, assieme a lui, in un'altra città.

La stilista sentirà il bisogno di parlarne immediatamente con Salvatore.

Rocco e Maria decideranno di sposarsi

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore riguarderanno anche le vicende legate a Vittorio e a Marta. I due, nonostante la vicinanza professionale, avranno ancora molte cose da risolvere. Marta deciderà di prendere una decisione definitiva riguardo a Dante e Vittorio si renderà conto di non poter più tenere a bada i suoi sentimenti. La coppia, così, deciderà di concedersi una nuova possibilità.

Intanto, il rapporto tra Maria e Rocco prenderà una piega sorprendente. I due, dopo gli ultimi avvenimenti, si avvicineranno sempre di più e si fidanzeranno ufficialmente. Rocco non starà più nella pelle in vista del matrimonio, ma Giuseppe gli chiederà più volte di contattare il padre della futura sposa.