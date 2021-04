Continua la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 5, le cui riprese si sono concluse alcune settimane fa. La soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 riserverà diversi colpi di scena prima di interrompersi per la stop estivo.

Sono state già rilasciate le anticipazioni delle puntate in onda l'ultima settimana di aprile e, stando a queste, sembra ci sarà spazio per avvicinamenti inaspettati, amare rivelazioni e inevitabili scontri. Ci sarà anche qualche momento più spensierato, incentrato su Rocco e le sue pene d'amore. Dopo il bacio con Irene, il magazziniere si troverà in una situazione per lui inaspettata quando inizierà a provare gelosia nei confronti di Maria, corteggiata dal meccanico Alfredo.

Trame Il Paradiso delle signore ultima settimana di aprile: Cosimo trascura Gabriella

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 26 al 30 aprile l'ossessione di Cosimo (Alessandro Cosentini) nei riguardi di Umberto (Roberto Farnesi) peggiorerà al punto da incidere sul suo rapporto con Gabriella (Ilaria Rossi). Sarà Salvatore (Emanuel Caserio) a stare vicino alla giovane nel momento del bisogno. La moglie di Bergamini, infatti, dovrà ricevere il premio come stilista dell'anno e rimarrà delusa dal rifiuto del marito di accompagnarla alla cerimonia.

Intanto, nella famiglia Amato si respira aria di tensione per via dei guai causati da Giuseppe (Nicola Rignanese). Messo alle strette dalla moglie Agnese (Antonella Attili), l'uomo confesserà di non poter restituire il prestito ricevuto dal figlio Salvatore.

Successivamente, l'autista dovrà rivelare la verità anche al giovane che si sentirà, ancora una volta, deluso dal padre. Deciso a recuperare la stima del figlio, per ripagare il debito deciderà di lavorare di notte nel laboratorio della caffetteria.

Rocco si scopre geloso di Maria: spoiler Il Paradiso delle signore 26-30 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 26 a venerdì 30 aprile rivelano che, dopo essersi baciati, Rocco (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa), non riusciranno a trovare un equilibrio come coppia, mentre Maria (Chiara Russo) sarà corteggiata dal giovane meccanico Alfredo, incaricato da Armando (Pietro Genuardi) di sistemare le biciclette della squadra ciclistica del grande magazzino.

Rocco inizierà a essere geloso dell'amica e la "Venere" Cipriani se ne accorgerà, decidendo conseguentemente di troncare la relazione con il magazziniere. La commessa, in seguito, accetterà i sentimenti di Rocco e cercherà di aiutarlo a riconquistare Maria. Sfortunatamente la situazione si complicherà quando la giovane siciliana scoprirà per caso il bacio tra Amato e la collega. Nel frattempo, a casa Bergamini tornerà per un attimo il sereno. Cosimo, infatti, accetterà di accompagnare Gabriella alla premiazione al Circolo.

Vittorio vede Marta tra le braccia di Dante: trame Il Paradiso delle signore 26-30 aprile

L'armonia tra Cosimo e Gabriella durerà poco. Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 30 aprile Dopo aver ricevuto il premio come stilista dell'anno, l'uomo le farà una scenata di gelosia davanti a tutti i presenti al Circolo, poichè infastidito dall'arrivo di Salvatore e dalla complicità ancora evidente tra il barista e la moglie.

Umiliata pubblicamente e profondamente arrabbiata, tornata a casa la stilista non starà zitta di fronte alle insinuazioni del marito e tra i due ci sarà un tremendo litigio.

Nel frattempo, anche la coppia formata da Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) continuerà ad avere problemi. La causa sarà ancora una volta la presenza di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) che farà recapitare alla giovane un misterioso regalo. Inoltre, l'italoamericano approfitterà della crisi dei coniugi Conti per insinuare dei dubbi nella mente della donna.

Intanto, Vittorio deciderà di parlare con quest'ultima per salvare il loro matrimonio, ma rimarrà scioccato quando la sorprenderà tra le braccia di Romagnoli.