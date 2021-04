Continua l'appuntamento con la soap italiana Il Paradiso delle Signore 5. Una nuova puntata verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 29 aprile 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Il giovane Rocco Amato si dimostrerà geloso del rapporto tra Alfredo e Maria, così Irene studierà una strategia per far ritornare il sereno tra i due compaesani.

Per Gabriella invece arriverà il giorno tanto atteso, ovvero quello in cui riceverà il premio come miglior stilista dalla Camera Nazionale della Moda. Nell'occasione arriverà anche Salvatore per portare dei dolci: i due si parleranno e Cosimo, geloso, farà una scenata davanti a tutti gli invitati.

Giuseppe inizia a lavorare in Caffetteria come pasticciere

Nel corso del 139° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 29 aprile, Rocco non farà altro che pensare al corteggiamento di Alfredo nei confronti di Maria. Grazie a questo colpo di fulmine, il giovane magazziniere inizierà a rendersi conto di provare qualcosa che va oltre l'amicizia per la sua conterranea. Irene sfrutterà questa situazione per fare avvicinare i due ragazzi. Nel dettaglio la signorina Cipriani studierà un piano per far sì che Rocco riconquisti la giovane sarta. Nel frattempo la signorina Puglisi si sentirà bella e desiderata.

Intanto a casa Amato, Giuseppe prenderà un importante decisione: lavorare durante la notte nel laboratorio di pasticceria del figlio.

Il suo scopo sarà quello di mantenere la parola data e restituire i soldi a Salvo.

Gabriella ritira il suo premio

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che, delusa dal comportamento del marito, Agnese tornerà ad avvicinarsi ad Armando. La sarta non ha mai smesso di amare il capo magazziniere e approfitteranno di un momento in cui nessuno potrà scoprirli, per scambiarsi delle tenerezze: i due ritorneranno, in un batter d'occhio, come ai vecchi tempi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo al Circolo, la stilista Rossi avrà l'onore di ritirare il suo premio come migliore stilista dell'anno. La ragazza sarà felice di condividere questo momento importante con il marito, ma improvvisamente entrerà Salvatore. Il titolare della Caffetteria dovrà consegnare delle torte in vista della cerimonia e ne approfitterà per congratularsi con la sua ex fidanzata.

Quando Cosimo vedrà i due parlare in maniera molto confidenziale non riuscirà a trattenere la propria ira. Il marito della stilista farà una scenata davanti a tutti gli invitati. Non appena poi torneranno a villa Bergamini, i due coniugi inizieranno a litigare in maniera molto animata.