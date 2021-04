Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa martedì 20 aprile svelano nuovi colpi di scena. Irene e Rocco, nonostante il bacio che si sono scambiati, non sono in grado di capire cosa provano l'uno per l'altra. Al contempo, Maria continua a sognare di avere una storia con il magazziniere. Umberto, pur avendo subito un attacco da parte di Cosimo, decide di passare all'attacco. Ben presto il giovane Bergamini capirà che non è affatto semplice averla vinta sui Guarnieri. Marta, intanto, spiegherà a Vittorio in cosa consiste l'offerta avanzata da Alan Sterling.

Si tratterebbe di curare la campagna pubblicitaria del lancio della collezione americana. Conti non rimarrà entusiasta della proposta di Sterling. Il pubblicitario ritiene di non poter collaborare proficuamente al fianco di Marta. Romagnoli, intanto, è ancora convinto di poter aver un futuro con la giovane Guarnieri.

Il Paradiso, episodio 20 aprile: Maria sogna un amore con Rocco

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 20 aprile rivelano che Irene e Rocco, nonostante si siano baciati, non sanno ancora comprendere cosa provano l'uno per l'altra. Al contempo Maria è certa dei sentimenti che prova per il magazziniere. Difatti la ricamatrice continuerà a sognare di poter avere una vera relazione con il ragazzo.

Rocco, però, sembra più interessato alla signorina Cipriani, che alla sua conterranea Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto passa all'attacco

Nelle ultime puntate Umberto ha subito delle accuse da parte di Cosimo per quanto riguarda la scomparsa di Ravasi. Gli spoiler dell'episodio di martedì 20 aprile annunciano che Guarnieri passerà all'attacco contro il giovane usando il suo ''potere''.

Ben presto Cosimo capirà che non è affatto facile averla vinta sui Guarnieri.

Il Paradiso, puntata 20 aprile: Vittorio non vuole lavorare con Marta

La trama dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 20 aprile lascerà spazio anche alle vicende sentimentali della giovane Guarnieri. Marta illustrerà a Vittorio nel dettaglio in cosa consiste la proposta di Alan Sterling.

Si tratterebbe di curare la campagna pubblicitaria per il lancio della collezione americana. L'offerta non entusiasma Conti perché Dante sarebbe l'intermediario della Sterling. Vittorio, inoltre, crede di non essere in grado di lavorare proficuamente al fianco della moglie. Romagnoli, intanto, non sembra voler rinunciare a Marta, anzi continua a sperare di poter aver un futuro con lei.