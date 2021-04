La soap opera iberica Il Segreto continua a riservare tantissime sorprese ai fan italiani, anche se si appresta a chiudere i battenti con l’ultima stagione. Gli spoiler di ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, svelano che Matias Castaneda (Ivan Montes) avrà sempre più sospetti sulla madre Emilia Ulloa (Sandra Cervera). Si fiderà sempre meno di lei quando, oltre a dirgli una menzogna, si rifiuterà di ricoverarsi in ospedale per capire la causa dei suoi malori.

La figlia di Raimundo spiazzerà Matias, soprattutto quando gli impedirà di mandare una lettera al padre Alfonso Castaneda (Fernando Coronado).

Il segreto, spoiler: Emilia non vuole ricoverarsi in ospedale

Nelle prossime puntate dello sceneggiato, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, Emilia desterà parecchia preoccupazione ai propri cari quando perderà i sensi durante una protesta da parte di un gruppo di rivoltosi guidati da Don Filiberto (Andres Suarez), contro le posizioni repubblicane di Alicia (Roser Tapias). Il dottor Clemente, dopo essere stato avvisato da Matias, visiterà subito Emilia: quest’ultima opporrà resistenza non appena il medico le dirà di farsi ricoverare in ospedale per qualche giorno, per sottoporsi a degli accertamenti che possano identificare al meglio i suoi malesseri. La figlia di Raimundo non ascolterà per niente il suggerimento del dottore, destando altri sospetti su Matias.

Quest’ultimo, durante una conversazione con la moglie Marcela (Paula Ballesteros), ripenserà a tutte le bugie dette da sua madre Emilia, da quando ha rimesso piede a Puente Viejo.

In particolar modo Matias continuerà a non capire per quale motivo l’ex locandiera gli abbia fatto intendere che sua nonna Rosario (Adelfa Calvo) si fosse trasferita a Cuba per sostituirla.

Invece, tramite un articolo di un giornale, aveva scoperto che l’anziana donna ha accompagnato la nipote Prado (Maria De Nati) in un tour musicale in giro per le Americhe.

Matias scrive un telegramma al padre Alfonso, Emilia continua a far dubitare il figlio Matias

A questo punto Matias, per avere le risposte ai suoi dubbi, scriverà una telegramma al padre Alfonso.

Il messaggio, però, non giungerà a destinazione: Emilia, dopo averlo intercettato, ordinerà ai funzionari della posta di non spedirlo.

Matias, dopo aver scoperto dello strano gesto fatto dalla madre, deciderà di affrontarla: durante il confronto Emilia sosterrà di aver agito in tale maniera per non far preoccupare il marito Alfonso, che a ogni modo non potrebbe ritornare nel quartiere iberico per via delle continue sommosse da parte dei ribelli. L'ennesima scusa dell’ex locandiera ovviamente non convincerà affatto il figlio adottivo Matias.