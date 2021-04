Nelle battute iniziali de L'Isola dei Famosi ha fatto sorridere i naufraghi con il suo humor inglese e le uscite sopra le righe. Neanche l'infortunio alla spalla sembrava aver scalfito il morale di Paul Gascoigne ma gli equilibri sembrano mutati negli ultimi giorni. Alcuni compagni di avventura hanno iniziato a criticarlo per alcune esternazioni volgari oltre che per il suo scarso apporto al gruppo per via dei problemi fisici. Rilievi che l'inglese ha incassato con pungente ironia. "Anche se non parlo bene l'italiano io capisco tutto" - ha sottolineato in più di una circostanza.

Nel corso della puntata del 19 aprile Gazza si è lasciato andare durante le nomination. Nel segreto del confessionale il cinquantatreenne ha riferito che avrebbe voluto mandare al televoto almeno cinque concorrenti. "Scelgo Fariba, secondo me ha l'alzheimer perché non si ricorda quello che dice" - ha affermato Gascoigne che poi ha simulato di utilizzare la foto dell'italo iraniana come carta igienica con Ilary Blasi che l'ha immediatamente richiamato. "Non si fa, chiedi scusa per il gesto che hai fatto".

Gascoigne divide il gruppo su L'Isola dei Famosi

Non sono mancate le tensioni nel corso della puntata del 19 aprile de L'Isola dei Famosi. In 'palapa' Valentina Persia ha puntato l'indice contro Fariba Tehrani raccontando che si era lamentata anche di Gascoigne accusandolo di aver urinato davanti a lei.

L'inglese è finito nel mirino anche di altri naufraghi che non hanno gradito il suo improvviso allontanamento dal gruppo: "Si alza soltanto per mangiare" - ha rimarcato Roberto Ciufoli.

Tesi che l'ex calciatore della Lazio ha respinto con fermezza: "Vado a prendere i granchi e cerco sempre di dare una mano" - ha riferito Gazza che ha spiegato di non essere preoccupato per le provocazioni dei compagni di avventura.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Ho giocato davanti a trentamila persone che mi chiamavano ciccione, certamente non me la prendo per questo".

Ilary Blasi rimprovera Gazza per il gestaccio verso Fariba: 'Paul chiedi scusa'

Nelle ultime ore Gascoigne ha fatto discutere anche per aver deciso di prendere il sole senza veli su 'playa reunion'. Stuzzicato sulla questione da Ilary Blasi l'inglese ha spiegato che era la prima volta che si concedeva una tintarella in relax dopo cinque settimane.

"Farlo così mi ha disteso molto" - ha aggiunto Gazza che poi ha confessato di aver avuto un piccolo contrattempo con il lato b. "Mi sono bruciato tutto".

Il cinquantatreenne si è reso protagonista di una nuova uscita sopra le righe durante la nomination. Prima ha accusato Fariba di essere smemorata, poi ha preso la foto della madre di Giulia Salemi ed ha simulato di utilizzarla come carta igienica. L'ex calciatore della Lazio è stato rimproverato da Ilary Blasi: "Non si fa Paul, chiedi scusa". L'inglese non si è tirato indietro anche se ha precisato che stava scherzando.