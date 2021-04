Valentina Persia è una delle concorrenti più chiacchierate della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi: spesso i suoi atteggiamenti hanno diviso i telespettatori. Su Instragram, Karina Cascella ha deciso di fornire la sua opinione. Come spiegato dalla storica opinionista Mediaset, il comportamento della naufraga romana non le è mai andato a genio.

Il commento di Cascella

In occasione della decima puntata dell'Isola dei Famosi, Angela Melillo e Francesca Lodo hanno vinto la "prova ricompensa". Questa volta le due naufraghe hanno avuto la possibilità di dividere il cibo in palio con due concorrenti a piacere e tra tra questi è stata scelta Valentina Persia.

A differenza della sue compagne di squadra, la comica romana ha preso un grandissimo pezzo di pane e lo ha messo interamente nella crema di nocciole.

Karina Cascella, su Instagram, ha esordito: "Pensa di far ridere?". Secondo il giudizio dell'opinionista, il gesto di Valentina avrebbe provocato un certo "voltastomaco" in chi la guardava da casa. A detta di Karina, la naufraga pensa di essere simpatica e di divertire il pubblico, ma le cose non starebbero affatto così. La 49enne ha espresso un suo parere su quanto visto: "Femminilità zero, volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti non mi piacciono per niente".

'Una iena'

Tramite il suo account social, Karina Cascella ha raccontato anche un aneddoto legato al primo incontro con Valentina Persia.

La diretta interessata ha spiegato che le due si sono viste una volta sola nella vita, negli studi Mediaset per registrare una puntata speciale di Caduta Libera - programma condotto da Gerry Scotti. La 49enne non ha utilizzato mezzi termini per descrivere l'impressione che le aveva fatto la comica: "Da quel poco che ho visto, era una iena".

Karina ha confidato di avere trovato Valentina tutto tranne che una comica: "Di un'antipatia che non potete immaginare". Infine, Cascella si è domandata se all'epoca Persia era così aggressiva, figuriamoci ora che si trova in Honduras ad affrontare un reality di sopravvivenza.

'Esagerata contro Fariba'

In occasione della puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 19 aprile, Valentina Persia si è scagliata contro Fariba Tehrani: la comica si è augurata, terminato il reality show, di non trovare più sul suo cammino la mamma di Giulia Salemi.

In merito a quanto accaduto, Karina Cascella ha preso le difese di Fariba. L'opinionista Mediaset ha precisato di essere dalla parte della schiettezza, ma in questo caso si è vista solamente una grande arroganza: "La cattiveria contro Fariba mi pare un po' esagerata".

Nei giorni scorsi, in difesa di mamma Fariba erano intervenuti anche Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.