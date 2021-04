Da quando Buriños e Rafinados sono divenuti un tutt'uno all'Isola dei Famosi, a seguito della votazione del pubblico, alcuni equilibri relazionali hanno cominciato a scricchiolare, mentre altri sono saltati del tutto, come il rapporto di Awed e Vera Gemma nei confronti degli altri naufraghi. Accusati di essere dei fannulloni, soprattutto da Francesca Lodo e Valentina Persia, i due concorrenti hanno reagito in maniera diversa alle critiche subite. Awed, difatti, sembra aver sfogato la propria frustrazione scagliandosi contro Gilles Rocca (dando vita a una lite verbale dai toni acces)i, mentre Vera ha preferito mantenere dei toni più pacati, sebbene il pubblico abbia ugualmente deciso di eliminarla.

La figlia di Giuliano Gemma, però, ha avuto una seconda chance su Parasite Island e, durante un dialogo con Brando, ha confessato all'attore di essere preoccupata per il suo amico Awed, rimasto senza supporto amicale.

Vera Gemma: 'Awed sta male, non come me... ma quasi'

L'amicizia tra Awed e Vera Gemma è stata istantanea all'Isola dei Famosi, tanto che i due naufraghi si sono spalleggiati sin dal primo minuto, non voltandosi le spalle nemmeno quanto tutti sembravano puntare il dito contro di loro. Durante l'ultima puntata del 29 marzo, infatti, questa dinamica in Palapa è stata evidente, con l'imitazione di Valentina Persia su Vera Gemma che non ci ha messo molto a diventare girare sul web.

La comica ha tenuto a sottolineare come Vera preferisca passeggiare per l' Isola anziché prodigarsi per pescare, accendere il fuoco o costruire una capanna.

Vera, poco dopo, è stata eliminata dal pubblico perdendo al televoto contro l'amico Awed e Gilles Rocca, approdando di conseguenza a Parasite Island per avere un'ulteriore possibilità di tornare in gioco nelle prossime puntate.

Ed è stato proprio su Parasite che Gemma si è lasciata andare a una confessione con Brando Giorgi, esternando all'attore tutta la propria preoccupazione nei confronti di Awed.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A tal proposito, Vera ha asserito: "Awed sta male, non come me... ma quasi! Povero, da solo in mezzo a quelle iene. Adesso ce l'hanno da solo, se lo mangiano"

Awed prova a riappacificarsi con Francesca e Gilles

Mentre Vera si preoccupa per l'amico, Awed prova a riallacciare i rapporti con Francesca Lodo e Gilles Rocca.

Simone, nei confronti della showgirl, ha dimostrato un sincero pentimento per averla etichettata come 'valletta' e, di conseguenza, ha detto a Francesca: "Non ho più ragionato, ho detto cose che non pensavo".

Con Gilles Rocca, invece, il confronto è sembrato essere più sulla difensiva da parte dello youtuber che, alle accuse dell'attore e regista, ha replicato: "Mi ero autoconvinto che vi foste coalizzati contro di me".