La trasmissione Il Punto Z sta riscuotendo un buon successo e Tommaso Zorzi sta dimostrando tutto il suo valore anche nelle ospitate in cui è protagonista. Nell'ultima puntata del contenitore che va in onda su Mediaset Play, l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ha avuto come ospiti sua mamma Armanda, Filippo Bisciglia e la sua collega opinionista all'Isola dei Famosi Iva Zanicchi. Proprio quest'ultima ha proposto a Tommaso Zorzi di sbarcare in Honduras per una settimana e risollevare i naufraghi e gli ascolti della trasmissione. L'influencer non solo non ha smentito l'ipotesi, ma ha affermato che il prossimo ingresso del suo amico Ignazio Moser potrebbe indurlo in tentazione.

Tommaso Zorzi potrebbe sbarcare in Honduras

Iva Zanicchi, ospite di Tommaso Zorzi all'appuntamento settimanale de Il Punto Z su Mediaset Play, ha lanciato una bomba che è sembrata non aver colto affatto impreparato il giovane conduttore milanese. La cantante ha consigliato a Tommaso di volare in Honduras e di rivitalizzare dei concorrenti che non le stanno piacendo affatto e possibilmente di aumentare il numero di telespettatori della trasmissione. Zorzi non ha assolutamente negato l'interesse e ha affermato di non disdegnare affatto l'ipotesi, anche perchè nella giornata di giovedi 29 aprile sbarcherà in Palapa uno dei suoi migliori amici, Ignazio Moser. Zanicchi ha promesso di "lavorare ai fianchi" la produzione per realizzare questo suo desiderio.

La cantante, incalzata dall'influencer, ha poi passato in rassegna e giudicato gli attuali naufraghi dell'Isola dei Famosi. Zanicchi ha ammesso di aver apprezzato molto Vera Gemma, definendola una vera perdita per il gioco e per il programma, esaltando inoltre il suo fidanzato Jeda. Iva ha ammesso, supportata da Tommaso, di non vedere affatto male il 22enne come ospite fisso della trasmissione, soprattutto per la sua verve e il suo accattivante modo di fare.

L'opinionista non ha invece risparmiato critiche nei confronti del concorrente Gilles Rocca, al quale ha dato un voto bassissimo soprattutto per il suo modo inappropriato di confrontarsi con molti altri colleghi di avventura. Sono stati invece ottimi i giudizi della Zanicchi nei confronti di Francesca Lodo e di Fariba Tehrani.

Per quanto riguarda Valentina Persia, la comica è stata definita in calo dai due opinionisti, specialmente per la mancanza di ironia e simpatia. Ora non resta che attendere la risposta degli autori dell'Isola dei Famosi, ci sarà da capire se accoglieranno la proposta della cantante e se Tommaso Zorzi sbarcherà in Honduras, cosa che non è sembrato assolutamente disdegnare.