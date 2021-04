Kabir Bedi, il volto per eccellenza di Sandokan, ha parlato a lungo di Can Yaman, l'attore turco che interpreterà proprio la Tigre della Malesia in un nuovo remake. Kabir Bedi ritiene Can Yaman un bravo attore anche se ha sottolineato come il successo di Sandokan verrà decretato dal pubblico. L'attore di origini indiane, pur apprezzando l'attore turco, non ha potuto fare a meno di rimarcare il fatto che di Sandokan ce n'è uno solo.

Kabi Bedi su Can Yaman: 'Lo trovo bravo e avrà successo sempre più'

Ai microfoni di Live from Hollywood, Kabir Bedi si è soffermato a parlare di Can Yaman, l'attore che interpreterà Sandokan nel nuovo film tratto dal libro di Emilio Salgari.

In riferimento all'attore turco, Kabir Bedi ha ammesso di aver visto alcuni dei suoi lavori, trovandolo bravo, sicuro che con il tempo avrà sempre più successo. Nel contempo però, ha voluto sottolineare il successo di Sandokan sarà decretato esclusivamente dal pubblico, proprio come avvenne per lui negli anni 70.

Kabir Bedi: 'Di Sandokan ce n'é uno solo'

Kabir Bedi inoltre, ha aggiungiunto che il segreto per il successo, è quello di affidarsi ai giusti tempi e ai giusti tempi di lavorazione. L'attore non ha dato nessun consiglio diretto a Can Yaman ma ha voluto fare un appunto: "Sandokan non può essere ricreato", aggiungendo che il personaggio deve continuare ad avere la stessa immagine, per far sì che possa essere ricordato per sempre.

"Di Sandokan ce n'é uno solo!", ha sentenziato l'attore di origini indiane, il quale ha però ammesso che, grazie alle nuove tecnologie, il remake potrebbe essere sorprendente grazie agli effetti speciali che negli anni 70 non c'erano.

Remake di Sandokan: duri allenamenti per Can Yaman

La notizia del remake della nota Serie TV degli anni 70, ha incuriosito molto e destato scalpore soprattutto tra i nostalgici della serie originale con protagonista Kabir Bedi.

Le riprese del remake non sono ancora iniziate, ma si sa che verrà prodotta da Lux Vide. Liberamente tratta dai romanzi di Emilio Salgari, vedrà Can Yaman nei panni del protagonista mentre Luca Argentero sarà Vyanez, il fedele amico di Sandokan. Per quanto riguarda l'interprete di Marianna, non vi sono ancora notizie ufficiali in merito.

La stampa spagnola sembra certa che questo ruolo verrà ricoperto dall'attrice iberica Blanca Suarez ma, come detto in precedenza, non vi è nessuna conferma ufficiale in merito. In attesa dell'inizio delle riprese, continuano gli allenamenti di Can Yaman per prepararsi al meglio. In questi ultimi mesi, l'attore turco è stato impegnato con duri allenamenti sia in palestra che a cavallo, come testimoniato proprio dal diretto interessato sul suo profilo Instagram.