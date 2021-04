Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva La fuggitiva, nella terza puntata che andrà in onda lunedì 19 aprile in prima serata su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Arianna scoprirà del coinvolgimento del capo della polizia Berti e deciderà di entrare di nascosto nel suo ufficio. In questa circostanza, la donna scoprirà che l'uomo si sarà lasciato corrompere aella malavita organizzata perché ha bisogno di tanti soldi per far curare sua moglie in America.

Poco dopo Comani e Marcello raggiungeranno la Svizzera e per entrare nel mondo della finanza si faranno aiutare da Franz.

Quest'ultimo li farà entrare in contatto con Louise Bruno, una donna d'affari molto importante che sarà coinvolta nella società Litium. I due protagonisti metteranno in atto un piano molto rischioso pur di far confessare la donna.

Comani entrerà di nascosto nell'ufficio di Berti

Nel terzo appuntamento che andrà in onda la settimana prossima su Rai 1, Arianna Comani e il giornalista Marcello scopriranno di tutto e di più su Litium. In particolare, quest'ultima è una società il cui unico scopo è quello di riciclare il denaro della 'ndrangheta. Infatti l'organizzazione criminale sarà coinvolta in questi loschi affari e anche in tutta la vicenda che ha portato all'omicidio del marito della protagonista.

Proprio per questo motivo Arianna vorrà andare fino in fondo a questa storia per scovare i colpevoli dell'omicidio suo marito. Infanto nella seconda puntata, la protagonista ha scoperto del coinvolgimento del capo della polizia Berti e così deciderà di entrare di nascosto nel suo ufficio per trovare qualche indizio importante che le potrà tornare utile.

Comani quindi irromperà nell'ufficio di Berti e in questa circostanza troverà il preventivo per la cura oncologica in America della moglie. Dunque Arianna capirà che Berti si è fatto corrompere dalla malavita per incastrarla, per salvare la vita della sua donna.

Arianna e Marcello andranno in Svizzera da Franz

Poco dopo Arianna andrà in Svizzera insieme a Marcello per raggiungere il contatto del giornalista: Franz.

Quest'ultimo si rivelerà un personaggio molto utile che metterà in contatto i due protagonisti con Louise Bruno, una donna d'affari molto importante. Quest'ultima potrebbe avere informazioni preziose ai fini della verità che Comani e il giornalista stanno cercando. Arianna e Marcello, quindi, pur di arrivare alla verità, metteranno in atto un piano molto pericoloso, pur di far confessare la donna. Intanto i due protagonisti saranno sempre più vicini dal punto di vista sentimentale, già nella seconda puntata c'è stato quasi un bacio.