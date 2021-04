Dovrebbe concludersi tra circa due mesi l'edizione dell'Isola dei Famosi attualmente in onda, per questo il cast di naufraghi è tutt'altro che chiuso. I giornalisti fanno sapere che nelle prossime puntate ci saranno almeno quattro nuovi sbarchi in Honduras, tra cui quello dell'opinionista Emanuela Tittocchia. Giovedì 8 aprile, intanto, il reality non farà compagnia ai telespettatori come al solito: Mediaset ha deciso di lasciare spazio alla serata d'esordio di Supervivientes, la versione spagnola del format.

Rumor sui nuovi protagonisti dell'Isola dei Famosi

Nel giorno in cui l'Isola dei Famosi salta la sua regolare messa in onda del giovedì, in rete hanno cominciato a circolare alcune interessanti anticipazioni su quello che accadrà nelle prossime puntate. I siti d'informazione, infatti, fanno sapere che il cast del format sulla sopravvivenza sta per accogliere nuovi protagonisti (quattro o cinque stando alle ultime indiscrezioni).

Tra i personaggi che a breve naufragheranno in Honduras, c'è Emanuela Tittocchia: l'attrice e opinionista, infatti, ha accettato di partecipare al programma di Canale 5 a quasi un mese dal suo inizio, prendendosi tutti i rischi del caso per il suo arrivo tardivo.

Anche Manuela Ferrara entrerà in gioco tra non molto: l'ex "meteorina" del TG4 è conosciuta soprattutto per i flirt che avrebbe avuto con calciatori molto noti come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Spoiler sui futuri naufraghi dell'Isola dei Famosi

A rinfoltire il gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021, sarà un'altra showgirl che manca dalla televisione da qualche anno. Rosaria Cannavò, ex ballerina di Sabanda e Paperissima, è pronta per sbarcare in Honduras e dare filo da torcere ai naufraghi già "in carica".

Il quarto personaggio che ha accettato di partecipare al format sulla sopravvivenza, è Ludovico Vacchelli: il ragazzo, esattamente come l'ultima new entry Beatrice Marchetti, è un modello e sogna anche di fare l'attore.

Deianira Marzano, infine, anticipa che a questi quattro futuri isolani, potrebbe aggiungersene un quinto: pare che nel cast del reality Mediaset potrebbe figurare anche Matteo Diamante, "pupo" dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Giovedì 8 aprile niente Isola dei Famosi

La presentazione di queste quattro/cinque new entry dell'Isola dei Famosi, dovrebbe avvenire nelle prossime puntate. A circa un mese dall'inizio dell'edizione condotta da Ilary Blasi, il reality Mediaset si prepara ad accogliere tanti volti nuovi, gli stessi che andranno ad aggiungersi alle appena arrivate Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Questa settimana, comunque, il format sulla sopravvivenza non farà compagnia al pubblico due volte come solitamente accade: giovedì 8 aprile, infatti, la diretta non ci sarà perché gli addetti ai lavori hanno preferito lasciare spazio alla serata d'esordio di Superviventes, la versione spagnola dell'Isola che quest'anno vanta anche l'italiana Valeria Marini nel cast.

Il programma, dunque, tornerà regolarmente in onda lunedì 12 ed è probabile che già allora vengano ufficializzati gli ingressi di Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Ludovico Vacchelli e Rosaria Cannavò.

Sempre tra qualche giorno, uno tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli sarà eliminato: l'esito di questo televoto aperto nel corso dell'ultima puntata, sarà determinante per la prosecuzione dell'avventura in Honduras di uno dei concorrenti, che però potrebbe accettare di restare in gioco vivendo su "Playa Esperanza" con Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea.