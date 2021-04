Prosegue l'appuntamento in tv con L'Isola dei famosi e intanto arrivano nuove candidature per questa quindicesima edizione. A proporsi come possibile guest star è stata Dayane Mello, la modella brasiliana protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. In una recente intervista a Isola Party, infatti, ha ammesso che non tornerebbe a fare la naufraga, ma di sicuro le piacerebbe poter prendere parte al reality show come guest star per un numero limitato di puntate.

Dayane Mello si dice pronta a sbarcare a L'Isola dei famosi

Dayane ha ammesso che non farebbe più la concorrente de L'Isola dei Famosi, visto che in passato è già stata naufraga di un'edizione condotta all'epoca da Alessia Marcuzzi, dove si era fatta notare anche per il suo flirt con Stefano Bettarini (che poi ha ritrovato nella casa del GF Vip).

Al tempo stesso, però, Mello ha ammesso che le piacerebbe l'idea di poter tornare in Honduras nelle vesti di guest star di questa edizione.

"Mandatemi al mare lì per scherzare dieci giorni e per dare un po' di vita, ma non per restare" ha ammesso Dayane, la quale ha poi aggiunto di fare il tifo per due donne.

Trattasi di Fariba, la mamma di Giulia Salemi, e Vera Gemma. Sono queste le sue due concorrenti preferite. "Ho visto la forza di queste due donne e mi piacciono troppo loro due insieme" ha dichiarato la modella.

La frecciatina di Dayane ai suoi ex colleghi del GF Vip

Nel corso dell'intervista, Dayane non ha risparmiato neppure una frecciatina ad alcuni dei suoi ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip.

Quando le è stato chiesto chi manderebbe per "punizione" a L'Isola dei famosi, Mello ha risposto: "Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dio quanto mi divertirei".

Cosa accadrà a questo punto? Dopo la candidatura spontanea di Dayane Mello, gli autori de L'Isola dei famosi prenderanno in considerazione la possibilità di farla andare di nuovo in Honduras?

Calano gli ascolti de L'Isola dei famosi in prime time

La mossa potrebbe rivelarsi vincente anche dal punto di vista degli ascolti, dato che Dayane è stata una delle concorrenti più amate e seguite dal pubblico dell'ultimo Grande Fratello Vip e la sua presenza non passerebbe affatto inosservata.

Il suo arrivo, quindi, potrebbe essere un vero "toccasana" anche per quanto riguarda gli ascolti dell'Isola che, in queste ultime settimane, non sono brillanti come all'inizio.

La puntata di giovedì sera 22 aprile, ad esempio, si è fermata a una media di appena 2,8 milioni di spettatori medi in prime time, con uno share del 16,5%, registrando così il dato più basso (fino a questo momento) dell'attuale edizione.