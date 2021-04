Questa sera 29 aprile ritorna l'appuntamento in prime time con L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione (tra gli altri) di Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista. Come è già successo nelle scorse settimane, la puntata del giovedì sera del reality show di Canale 5 viene registrata nel pomeriggio per poi essere trasmessa in prime time. Gabriele Parpiglia, autore dell'Isola, a poche ore dalla messa in onda del reality in tv, ha svelato un retroscena su Tommaso, rivelando sui social che questa sera "prenderà fuoco".

Il retroscena di Parpiglia sulla nuova puntata dell'Isola dei famosi e Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, Parpiglia che segue Tommaso sia all'Isola dei famosi che nel suo talk show "Il Punto Z" in onda in streaming su Mediaset Play Infinity, ha svelato ai fan social che lo seguono su Twitter, che la puntata di questa sera sarà a dir poco scoppiettante.

"Piccolo spoiler questa sera Isola dei famosi: Tommaso Zorzi prenderà fuoco. Lo dico seriamente. Mai visto così. Fatemi sapere" ha scritto Parpiglia nel suo tweet che, nel giro di pochi minuti, ha "infiammato" la rete.

In tanti, infatti, si chiedono cosa sia successo durante la registrazione di questa nuova puntata dell'Isola che sarà trasmessa su Canale 5.

Tommaso Zorzi 'Mai visto così': stasera all'Isola dei famosi

Per quale motivo Tommaso Zorzi si è acceso a tal punto che Parpiglia sostiene di non averlo mai visto così prima d'ora? Non si esclude che il giovane opinionista possa essere stato protagonista di qualche acceso diverbio/scontro in studio.

Del resto, già durante la puntata di lunedì sera dell'Isola dei famosi, Zorzi non le aveva mandate a dire ad alcuni naufraghi di questa edizione, in primis a Gilles Rocca che si era rifiutato di fare la "prova del bacio" con Francesca Lodo per non mancare di rispetto alla sua fidanzata Miriam.

In attesa di scoprire cosa sarà successo in studio all'Isola dei famosi, va detto che le anticipazioni di questa nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, promettono molto bene dato che ci sarà l'arrivo di un nuovo concorrente.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez presenti all'Isola dei famosi

Trattasi dell'aitante Ignazio Moser che, dopo essersi fatto conoscere nella casa del Grande Fratello Vip 2, si metterà in gioco con questo nuovo reality show.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In studio a fare il tifo per lui ci sarà la fidanzata Cecilia Rodriguez che, a quanto pare, non era contentissima dello sbarco del suo fidanzato in Honduras, dato che soffrirebbe moltissimo di gelosia.

In studio, inoltre, sarà nuovamente presente Giulia Salemi per sostenere sua mamma Fariba e a tal proposito incontrerà anche Cecilia, con la quale in passato ha condiviso un fidanzato.

Trattasi di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, oggi diventato un cantante pop.