Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, parlando della sua relazione con Giulia Salemi affermando: "Io e Giulia siamo anime gemelle". La storia d'amore tra il materano e l'influencer è nata durante il Grande Fratello Vip 5 sta proseguendo anche lontano dalle telecamere. Non mancano le critiche da parte di chi sostiene che la loro relazione sia sbocciata in favore dei riflettori e quelle dei sostenitori dei "Gregorelli", ovvero di chi sperava in un rapporto tra Elisabetta Gregoraci e l'ex velino di Striscia la Notizia.

Ciononostante il ragazzo e l'italo-persiana non nascondono i propri sentimenti e postano alcuni attimi trascorsi insieme sui social.

Pierpaolo Pretelli: 'C'è un amore forte'

Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che lui e la fidanzata sono complici, si capiscono subito e che: "C'è un amore forte". Salemi rappresenta il pensiero di ogni giorno come sottolineato dal materano aggiungendo che non gli capitava da molto tempo di avere nella propria testa qualcuno in modo così forte e continuo. Parlando dell'italo-persiana, l'ex velino ha dichiarato che è una ragazza pura che crede nell'amore. "Ha dei valori importanti", ha evidenziato Pretelli al settimanale. Pierpaolo ha proseguito ad esaltare le doti di Giulia affermando che è una donna portata al sacrificio come lui ed ha costruito il proprio futuro grazie alle proprie forze.

Pierpaolo ha continuato dichiarando che Giulia potrebbe stare accanto a lui per molto tempo, stravolgendo i suoi piani e che lo ha fatto ricredere sul sentimento dell'amore.

Giulia Salemi: 'Stiamo costruendo il nostro futuro'

Amore che è ricambiato da Giulia Salemi. L'italo-persiana ha rivelato il suo sentimento per l'ex velino di Striscia la Notizia affermando di essersi innamorata di un giovane padre, un ragazzo concreto con cui poter affrontare temi importanti come il futuro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Entrambi vengono da realtà umili, come evidenziato dalla stessa influencer con dei passati complessi. La piacentina si è definita innamorata come non le capitava da tempo oltre che serena. L'ex gieffina ha aggiunto che Pretelli le piace non solo come uomo ma anche come papà e figlio. Se da un lato per Giulia gli opposti si attraggono, dall'altra parte le persone simili riescono a riconoscersi e, quindi, innamorarsi.

Salemi ha proseguito a tessere le lodi del suo fidanzato che rappresenta un esempio per tutti con dei sani principi. "Siamo semplici e giocosi, infatti il nostro legame è nato come amicizia", ha spiegato la giovane. Successivamente si sono avvicinati sempre di più tanto da innamorarsi durante il reality condotto da Alfonso Signorini e Salemi ha rivelato che Pierpaolo la stima e la fa sentire in pace oltre che unica.