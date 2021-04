La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. La coppia nata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5 sta sperimentando la convivenza adesso che si sono spenti i riflettori del reality show. I due sono andati a vivere assieme a Milano e nel corso di una recente intervista, Cannavò ha ammesso che con lei non è affatto facile riuscire a convivere.

'È una bella prova' ammette Rosalinda parlando della convivenza con Zenga

"È una bella prova. È molto coraggioso, convivere con me non è semplice" ha ammesso senza troppi mezzi termini Cannavò, sottolineando il fatto che su certi aspetti lei e Zenga sono molto differenti.

Rosalinda, ad esempio, ha ammesso di essere una persona molto precisa al contrario del suo fidanzato che sarebbe particolarmente disordinato e più confusionario.

"Andrea mi accetta in tutto e per tutto, mi dà il mio spazio" ha ammesso Rosalinda nel corso della sua intervista, confermando così che ad oggi tutto sta procedendo nel migliore dei modi e che la loro relazione non mostra segni di cedimento.

La frecciatina di Rosalinda nei confronti di Dayane Mello

Non è mancata neppure una frecciatina a Dayane Mello, dato che Rosalinda ha sottolineato il fatto che sono state dette cose pesanti nei suoi confronti e in quelli di Andrea e, ad oggi, non sa più cosa pensare in merito alla modella brasiliana.

Nel corso dell'intervista, poi, Andrea e Rosalinda hanno parlato anche delle voci che riguardano la loro possibile partecipazione a Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Si era parlato di un loro possibile coinvolgimento nella nuova edizione in onda questa estate in prime time su Canale 5, ma Andrea e Rosalinda hanno smentito la notizia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La verità di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò su Temptation Island 2021

A fare un po' di chiarezza è stata in primis Rosalinda, la quale ha spiegato che questa edizione la guarderanno dal loro divano di casa ma non saranno tra i concorrenti che metteranno alla prova il loro amore nell'isola delle tentazioni.

"Non saremo in questa edizione, poi chissà" ha ammesso Cannavò, lasciando intendere quindi che prossimamente potrebbero anche prendere in considerazione l'ipotesi di mettersi in gioco in una delle future edizioni di Temptation Island.

Per il momento, però, i due preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori mediatici, complice anche il fatto che sono fidanzati da poco e come ha ribadito l'attrice siciliana, non avrebbe avuto senso mettersi già alla prova in questo reality show.