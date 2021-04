Nel daytime di venerdì 2 aprile di Amici 20, trasmesso su Canale 5, i telespettatori hanno potuto vedere un faccia a faccia duro tra la maestra Anna Pettinelli e l'allievo Luca Marzano in arte Aka7even. Il rimprovero della maestra è nato dopo lo sfogo del cantante avuto al termine della seconda puntata del Serale di Amici. Nel dettaglio, Pettinelli non ha gradito alcuni aggettivi utilizzati nei suoi confronti dall'allievo del talent.

Lo sfogo dell’allievo

Durante la seconda puntata del Serale di Amici, in onda sabato 27 marzo, Aka7even è finito al ballottaggio contro Leonardo Lamacchia.

Sebbene Aka abbia avuto la meglio, al termine della puntata è stato protagonista di un duro sfogo.

Il giovane ha rimproverato la maestra di averlo mandato al ballottaggio. Inoltre, Luca non si è detto soddisfatto per i pezzi scelti da Pettinelli: “Ha sbagliato tanto stasera”. Infine, il cantante ha sostenuto di dovere trovare un modo per vincere le sfide contro Sangiovanni poiché non si sente inferiore a nessuno.

Il rimprovero della maestra

Nel daytime di venerdì 2 aprile, la maestra Pettinelli ha rimprovera Luca Marzano. A detta dell'insegnante, nessuno dei suoi allievi si deve permettere di darle della “pazza”. Con rammarico, Pettinelli si è detta delusa per l’atteggiamento mostrato da Aka.

Poi, ha chiosato: “Se le cose vanno male uno deve farsi l’esame di coscienza”. Come spiegato da Anna, quando le cose non vanno bene non si può dare la colpa agli altri.

Per quanto riguarda i brani scelti durante la puntata del Serale di Amici, Pettinelli ha spiegato di avere preferito “Yellow” per il semplice fatto che l'allievo avrebbe potuto cantare il suo inedito davanti a 6 milioni di telespettatori.

Secondo la maestra di canto non ha alcun senso che Aka abbia preferito esibirsi su altri brani piuttosto che sui suoi pezzi.

‘Rudy aveva ragione’

Nel proseguo del confronto-scontro, Anna Pettinelli ha rimproverato Luca Marzano per l'atteggiamento mostrato all'interno della scuola di Amici 20. Secondo la maestra, l’allievo entrerebbe sempre svogliato in sala prove e avrebbe sempre una scusa per non fare le cose assegnate.

Ma non solo, Pettinelli ha sottolineato che durante il Serale Aka deve convincere i giudici a votare per lui e non per i suoi avversari: “Sei un ciuccio e presuntuoso”. Per spronare il cantautore, l’insegnante ha invitato Aka7even ad essere meno lamentoso e impegnarsi di più: “Devi tirare fuori le tue armi, tu in finale non ci arrivi”.

Infine, Anna Pettinelli ha sostenuto che Rudy Zerbi ha ragione quando commenta in modo negativo le barre di Aka7even: "Le tue barre rispetto a quelle di Sangiovanni erano bruttine".