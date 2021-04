Oggi, a partire dalle 20.45 su Mediaset Play, andrà in onda la prima puntata de Il Punto Zeta, il format condotto da Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti di questa sera anche Maurizio Costanzo, il quale ha rivelato che il giovane influencer milanese farà parte del cast del suo nuovo programma in onda su R101 il prossimo maggio. Il marito di Maria De Filippi ha inoltre svelato quale è il suo concorrente preferito dell'Isola dei Famosi, mentre ha definito la naufraga Drusilla Gucci come un personaggio bizzarro.

Maurizio Costanzo annuncia: 'Tommaso Zorzi farà parte del mio nuovo programma su R101'

Come ampiamente annunciato, oggi su Mediaset Play andrà in onda la prima puntata del nuovo programma di Tommaso Zorzi, Il Punto Zeta. Primi ospiti del format saranno Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Proprio in queste ore si sta registrando la puntata, le cui anticipazioni vengono fornite da Gabriele Parpiglia. Cosa ha detto Maurizio Costanzo nel programma di Tommaso Zorzi? Stando a quanto riportato da Parpiglia, il marito di Maria De Filippi ha fatto un importante annuncio. Nel dettaglio, pare che il giornalista abbia rivelato che Tommaso Zorzi farà parte del cast del suo nuovo programma radiofonico che prenderà il via il prossimo maggio su R101.

Per il vincitore dell'ultimo Gf Vip questo è un periodo d'oro. Per lui infatti, si sono spalancate le porte dello spettacolo.

Il Punto Zeta, Costanzo rivela: 'La mia preferita è Elisa Isoardi'

Quanto anticipato da Gabriele Parpiglia farà felici i molti estimatori di Tommaso Zorzi il quale, nella prima puntata del suo programma Il Punto Zeta, ha chiesto a Costanzo quale sia il suo concorrente preferito dell'Isola 2021.

Il giornalista e conduttore ha quindi rivelato di apprezzare molto Elisa Isoardi, una persona che ha avuto modo di conoscere in passato. "La mia preferita è Elisa Isoardi che già conosco" avrebbe infatti dichiarato l'ospite. In puntata, stando alle anticipazioni diffuse da Gabriele Parpiglia, si è parlato a lungo dell'isola dei famosi e non è mancato un commento sulla naufraga Drusilla Gucci, in nomination questa settimana con Andrea Cerioli.

Isola 2021, Maurizio Costanzo su Drusilla Gucci: 'Personaggio particolare, bizzarro'

In merito a Drusilla, Maurizio Costanzo non ha fatto mistero di considerare la naufraga come uno dei personaggi più bizzarri dell'Isola di quest'anno. A tal proposito infatti, il giornalista avrebbe dichiarato. "Trovo piacevole Drusilla, un personaggio particolare, bizzarro". Riuscirà la ragazza a superare anche questo tele voto o sarà costretta ad abbandonare Playa Reunion? Non resta che attendere la puntata di lunedì 12 aprile per scoprirlo, Si ricorda infatti che questa settimana, il consueto appuntamento del giovedì con L'Isola dei famosi non andrà in onda per lasciare spazio alla versione spagnola del Format.