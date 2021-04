Anticipazioni tedesche della soap Tempesta d'amore, puntate dal 11 al 17 aprile 2021. Ariane decide di distruggere definitivamente il Fürstenhof, facendo cancellare le prenotazioni dell'albergo in modo che l’impianto elettrico venga aggiustato. Werner e Christoph suppongono ci sia qualcosa di torbido sotto.

Rosalia deve decidere chi far vincere

Sebastian e Michael giungono in finale e Rosalie deve decidere: far vincere l’uomo che le ha promesso il denaro oppure colui che ama alla follia? Robert ha cercato di strangolare Ariane, che adesso ha intenzione di sporgere denuncia se entro 48 ore non lascerà il Fürstenhof.

Franzi si accorge che Tim ha soltanto finto di aver scordato il suo telefonino per passare del tempo nel bosco con lei. Robert Saalfeld trova più complicato nascondere ad Amelie il suo amore per Franzi, concentrata ormai su Steffen e sul matrimonio tanto imminente. Michael si accorge, inoltre, che Rosalie lo ha favorito nella vittoria e le chiede chiarimenti. Lei gli svela di essersi presa una cotta per lui.

Un nuovo complotto

Ariane fa sapere che il Fürstenhof resterà chiuso alcuni giorni per consentire i lavori di ristrutturazione. Christoph ha paura che la donna stia architettando un nuovo complotto. Intanto si avvicina il matrimonio di Steffen e Franzi. Tim capisce di essere ancora innamorato di Krummbiegl.

Così decide di essere leale con Amelie, confessandole di non poter più essere il suo uomo. Rosalie è amareggiata. La dichiarazione non raggiunge l’effetto sortito. Infatti Michael le spiega di non essere pronto a una nuova storia d'amore. Lei non vuole però arrendersi. Christoph cerca complici nella contesa contro Ariane, senza alcun esito positivo.

Robert, Selina e Werner non vogliono spalleggiarlo. Quindi Christoph deve fronteggiare Ariane da solo.

Qualcosa di ambiguo nella ristrutturazione dell'albergo

Robert vuole sfruttare i giorni in cui l’albergo resterà chiuso per consentire a tutti i dipendenti del Fürstenhof di fare un'escursione. Ciò che fiutava Christoph viene quindi di colpo confermato: affiora qualcosa di ambiguo nell'idea di ristrutturare l'albergo.

Gli operai assunti da Ariane si muovono in maniera sospettosa e lui vuole andare fino in fondo, entrando nel furgone dei probabili elettricisti. Franzi resta stravolta per la dichiarazione d'amore di Tim. Invece di ripensare alle sue nozze con Steffen, lei cerca di allontanare le proprie emozioni, anticipando la data del matrimonio e proponendo al futuro sposo di volare il giorno seguente in Danimarca per convolare a nozze.

Franzi torna al Fürstenhof per riprendersi il suo portafortuna

Rosalie vorrebbe prendere parte all'escursione in barca pianificata da Robert, ma tocca al Cafè Liebling. La donna cerca di condizionare le scelte di André, pur di farsi sostituire, ma lui capisce di essere stato raggirato.

Hildegard e Alfons decidono di non fare la gita in barca. Preferiscono trascorrere un pò di tempo a mettere in ordine il giardino. Vanessa, che non vuole incontrare Robert, decide di restare con loro. Poi Alfons decide di unirsi al gruppo e fare l'escursione in barca. Steffen e Franzi sono pronti per il loro matrimonio e a partire per la Danimarca. Ma poco prima, lei si accorge di aver dimenticato il suo amuleto e torna al Fürstenhof per riprenderlo.

Manuel corteggia Holle

André e Rosalie vogliono fare l'escursione in barca, presentandosi entrambi. Passano il tempo a bisticciare. Non appena Michael prende le parti di Rosalie, Konopka, esausto, decide di ritornare al Fürstenhof. Cornelia muore dal desiderio di fare l'escursione in barca con Robert, sperando di stare più tempo con lui, sebbene la veda soltanto come un'amica.

Manuel, che fa la guida turistica, comincia a corteggiare insistentemente Holle. Franzi ritorna al Fürstenhof e incontra Tim, che a sua volta sta cercando Christoph. I due capiscono che qualcosa non quadra.