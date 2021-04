Tempesta d'amore: prosegue l’appuntamento con la soap opera tedesca stasera, mercoledì 7 aprile, ore 19:35, su Rete 4. Nella puntata di stasera si preannunciano diversi colpi di scena. Werner Saalfeld (Dirk Galuba) ha sacrificato tutto, persino l'amore per il suo amato albergo Fürstenhof, facendogli acquisire cinque stelle. Quando l’anziano albergatore sarà costretto a lasciare l'hotel, le conseguenze saranno terribili.

Werner Saalfeld vende le azioni del Fürstenhof

Da alcune settimane Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha preso di mira il Fürstenhof, mettendo così in ginocchio la famiglia Saalfeld, la quale non riesce più a reagire, assecondando in ogni modo la dark lady.

Il destino dell'albergo è ormai segnato. Dovendo pagare danni per milioni di euro, Robert e Werner hanno cercato di trovare il denaro necessario, anche se alla fine, non avendo altra soluzione, saranno costretti a vendere le quote dell'hotel. Werner, affranto e demoralizzato, ha cercato dei potenziali acquirenti, ma la sua scelta è terminata su un buon acquirente, malgrado certe volte le apparenze ingannino.

Spoiler: Werner scopre i raggiri di Ariane

Werner è ormai con le spalle al muro e firmerà l'atto di vendita delle quote del Fürstenhof. Compirà questo gesto con estrema freddezza, benché il suo comportamento lo farà precipitare in uno stato di profonda afflizione. La sofferenza per la perdita del suo amato albergo non sarà nulla rispetto a ciò che accadrà in seguito.

Quando lui crede di aver toccato il fondo, di aver raggiunto il punto di non ritorno, Ariane lo tratterà con spregio, raccontandogli che è stata lei a incendiare il raduno di macchine d'epoca. E' stata proprio lei ha provocare la rovina del Fürstenhof, usando uno pseudonimo pur di acquistare le quote dell'albergo. Rosalie dirà a Sebastian che il suo socio André è malato e ha bisogno di danaro per un intervento chirurgico che gli salverà la vita.

Werner avrà un malore

Werner sarà sconvolto e amareggiato per l'essersi fatto ingannare in maniera tanto ingenua da Ariane, portando per giunto alla rovina il Fürstenhof. La sofferenza, unita all'umiliazione e alla collera, provocherà a Werner un attacco cardiaco proprio davanti agli occhi stravolti di Valentina (Paulina Hobratschk).

In preda a dolori lancinanti al petto, l'uomo si accascerà a terra, ma grazie all’intervento della ragazzina, Werner Saalfeld verrà soccorso e portato d'urgenza in ospedale. I medici definiranno critiche le sue condizioni di salute. Riuscirà Werner a superare l'infarto oppure questo episodio segnerà per sempre la sua fine?