Una delle ultime Storie su Instagram di Tommaso Zorzi è destinata a suscitare grande clamore in rete. Infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, oggi opinionista all'Isola dei Famosi, ha ripreso per errore un uomo in camera sua. La ripresa dura mezzo secondo, tanto è bastato però per accendere l'interesse dei fan, che si stanno domandando chi sia il giovane che compare nella Storia pubblicata da Tommaso quest'oggi. Non solo però, perché in molti fanno notare come il ragazzo misterioso sia in una posa - diciamo così - equivoca.

L'intento di Tommaso era quello di mostrare i palloncini ricevuti dai fan per il suo compleanno, che festeggia oggi venerdì 2 aprile. Durante la ripresa della sua camera da letto, però, il vincitore del GF Vip 5 ha inquadrato per errore un uomo mentre si rimetteva le mutande. Dopo aver visto la Storia, numerosi fan sono convinti che il ragazzo misterioso abbia trascorso la notte con l'influencer milanese. Se così fosse, Tommaso potrebbe aver finalmente trovato il fidanzato che tanto cercava, dopo la rottura con Iconize e l'amore - non corrisposto - per Francesco Oppini alla casa del Grande Fratello.

Lo stesso opinionista dell'Isola non ha mai nascosto la voglia di trovare un uomo con cui iniziare una relazione sentimentale stabile, ripetendo il suo desiderio anche una volta terminato il reality show di Canale 5.

Al momento, Tommaso non ha ancora commentato la Storia Instagram incriminata, e non è nemmeno detto che lo faccia. Potrebbe infatti trattarsi di un banale malinteso, come alcuni fan hanno voluto sottolineare sui social, ipotizzando che il giovane in questione sia in realtà un semplice amico dell'influencer.

Zorzi riceve gli auguri pubblici da Mediaset Play, MTV e Le Iene

In attesa di scoprire l'identità del ragazzo, o perlomeno quale ruolo abbia nella vita privata del 26enne milanese, registriamo gli auguri pubblici ricevuti da Tommaso Zorzi per il suo compleanno dagli account ufficiali di Mediaset Play, MTV e Le Iene. L'account Twitter della piattaforma streaming Mediaset ha puntato sull'ironia, riprendendo una frase che il noto personaggio televisivo è solito ripetere (tweet qui sotto).

MTV ha invece voluto ricordare come la carriera televisiva di Tommaso sia iniziata proprio sull'emittente del reality Riccanza. Questo il messaggio scritto nel tweet: "Buon compleanno a Tommaso Zorzi. Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibile strada ha fatto fin qui".

Infine, Le Iene hanno postato il loro personale messaggio di auguri ripubblicando ancora una volta il video dello scherzo orchestrato ai danni di Zorzi non molte settimane fa: "Che i nostri auguri arrivino direttamente all'Isola e occhio che Le Iene e la Spadanelladoccia sono sempre pronte a colpire".