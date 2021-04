Alfonso Signorini torna a raccontarsi a distanza di un mese e mezzo dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5, vinto da Tommaso Zorzi. Il conduttore del reality show di Canale 5 intervistato da "Il Fatto Quotidiano" ha fatto un bilancio di questa ultima edizione "extra-large" del GF e non ha risparmiato una stoccata nei confronti di Zorzi, la cui carriera in questo periodo è in forte ascesa anche se Signorini non sembra essere del tutto entusiasta del percorso professionale che sta intraprendendo.

La stoccata di Alfonso Signorini a Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Nel dettaglio, il conduttore del GF Vip non ha mai nascosto di essere un'estimatore di Tommaso e anche durante la messa in onda del reality show Mediaset, ha ammesso che vedeva in lui del talento che gli avrebbe permesso di poter intraprendere una carriera professionale in televisione.

Terminata l'avventura al GF Vip, Zorzi non si è più fermato: prima è approdato all'Isola dei famosi come opinionista, poi ha debuttato su Mediaset Play con il suo primo talk show chiamato "Il Punto Z" ed è tra gli ospiti fissi del Maurizio Costanzo Show, il talk show di seconda serata in onda il mercoledì su Canale 5.

A tal proposito, Signorini non ha nascosto le sue perplessità in merito al percorso che sta facendo Tommaso una volta uscito dalla casa di Cinecittà.

"Se devo essere sincero lo preferivo nella casa del Grande Fratello, gliel'ho anche detto" ha ammesso Signorini senza troppi giri di parola, aggiungendo poi che se fosse stato al posto di Zorzi si sarebbe preso un periodo di pausa dopo sei mesi così intensi trascorsi sotto i riflettori del reality show Mediaset.

'Il Punto Z non aggiunge nulla di nuovo' ammette Signorini parlando di Zorzi

"Così non ha fatto, la sua striscia "Il Punto Z" è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo" ha dichiarato Alfonso Signorini nel corso dell'intervista, lanciando così una stoccata al vincitore del GF Vip che non è passata affatto inosservata.

Secondo Signorini, Tommaso ha il talento per poter lavorare in televisione ma al tempo stesso ritiene che abbia bisogno di un'occasione giusta che va costruita e che non si può improvvisare.

Nel corso della lunga intervista concessa al Fatto Quotidiano, Signorini ha anche parlato delle critiche che gli sono state mosse durante il GF Vip 5 per la sua conduzione.

Le parole di Alfonso Signorini a chi lo ha criticato per il GF Vip

A tal proposito, il presentatore ha ammesso di avere un vantaggio rispetto agli altri. "Non sono social.

Non subisco le influenze di quello che scrivono di me su Twitter, per esempio" ha ammesso Signorini.

Tuttavia non ha nascosto che qualcosa gli hanno riferito ma ha sempre preferito non soffermarsi più di tanto accettando, invece, le critiche costruttive.