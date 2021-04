Tina Cipollari è ritornata a Uomini e donne ed ha subito lasciato il segno. Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata del dating show trasmessa su Canale 5, c'è stato spazio per le nuove vicende legate al cavaliere Nicola Vivarelli, tornato in studio dopo un lungo periodo di assenza, pronto a mettersi in gioco di nuovo dopo che in passato aveva cercato di conquistare il cuore della dama torinese Gemma Galgani. Tuttavia, il percorso di Nicola in queste settimane non ha convinto più di tanto Tina, che lo ha accusato di essere "ridicolo".

I sospetti di Tina Cipollari su Nicola a Uomini e donne

Nel dettaglio, Nicola questa settimana ha avuto modo di uscire in esterna con una nuova dama di nome Alice, che ha chiesto di poterlo conoscere e di approfondire la conoscenza.

I due si sono visti ma, in studio, a Uomini e donne, Vivarelli ha ammesso che non sente un forte trasporto nei confronti della dama e per questo motivo ha scelto di mettere la parola fine a tale frequentazione.

Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale di fronte alla presa di posizione di Nicola, ha prontamente sbottato, chiedendosi come sia possibile che di fronte ad una ragazza così bella come Alice non abbia provato alcun tipo di sensazione.

"Però hai provato qualcosa per Gemma. Mi viene da ridere, che stai lì seduto a prendere per il c... tutta Italia. Sei ridicolo" ha sentenziato Tina, rivelando così i suoi sospetti sul giovane cavaliere di soli 27 anni.

'Sei ancora meno credibile' sbotta Tina contro Nicola Vivarelli

Per l'opinionista di Uomini e donne, quindi, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Nicola stia prendendo parte a Uomini e donne soltanto per avere visibilità e non perché sia interessato alla ricerca del vero amore della sua vita.

Tuttavia, di fronte agli attacchi della Cipollari, Nicola non è rimasto in silenzio ed ha chiesto per quale motivo starebbe prendendo in giro tutta Italia con il suo atteggiamento e il suo modo di fare.

"Già non eri credibile quando sei arrivato qua a corteggiare Gemma, adesso sei ancora meno credibile" ha sbottato Tina.

Il ritorno di Tina a Uomini e donne e la verità sulla sua assenza durata diversi giorni

Insomma per il giovane cavaliere, il percorso a Uomini e donne, si preannuncia particolarmente difficile dato che dovrà "combattere" in primis con la Cipollari.

Intanto, il pubblico da casa ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver rivisto Tina (seppur in collegamento) riapparire in trasmissione. L'opinionista ha spiegato che, in queste settimane, è stata impegnata con un trasloco molto impegnativo, dato che ha deciso di cambiare regione di residenza e dal Lazio passerà al Piemonte.