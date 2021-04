Sono passati un paio di mesi dalla rottura tra Gemma e Maurizio, ma c'è ancora qualcuno che ne parla pubblicamente. Valentina Dartavilla Lupi, ex dama di Uomini & Donne, ha rilasciato forti dichiarazioni sulla "coppia", in un'intervista esclusiva a piùdonna, arrivando a usare aggettivi piuttosto negativi per commentare il flirt che il cavaliere e la torinese hanno vissuto. L'ex volto del dating show, infatti, ha parlato di disgusto e delusione quando ha ricordato le smancerie che Galgani e Guerci si sono scambiati per tanto tempo lontano dalle telecamere.

Il parere di un ex volto di U&D su Gemma

Maurizio Guerci è l'unico cavaliere per il quale Gemma ha perso la testa negli ultimi mesi, l'unico al quale ha dichiarato amore prima di essere stata lasciata di punto in bianco. Nel periodo in cui frequentava Galgani, il mantovano coltivava un'altra piacevole amicizia, quella con la più giovane Valentina D.

Quest'ultimo rapporto si è interrotto quando la dama ha scoperto che il 50enne si era scambiato passionali affettuosità con la torinese, una donna decisamente più adulta e diversa da lei.

Intervistata da Più donna dopo l'addio al trono over di U&D, la ragazza ha detto delle cose piuttosto forti sull'idillio ormai finito tra Maurizio e Gemma, lo stesso che lei ha vissuto da molto vicino quando faceva parte del cast del dating show di Canale 5.

Le frecciatine a Gemma, 'regina' del trono over di U&D

"Io e Maurizio siamo usciti tre volte, anche perché per me è un bellissimo uomo e ci sa fare, è un vero cavaliere", ha esordito Valentina nel ricordare il periodo in cui è stata una possibile scelta di Guerci negli studi di U&D.

"Non mi disturbava certo che uscisse con Gemma, anche perché alla fine avrebbe fatto una scelta.

Quando ha baciato Gemma però sono rimasta molto delusa, anzi direi più che altro disgustata", ha aggiunto l'ex dama del trono over.

L'ex volto del format di Maria De Filippi, inoltre, ha ammesso che se il mantovano le avesse chiesto un'altra possibilità, ma in esclusiva (ovvero di portare avanti soltanto la loro frequentazione), lei avrebbe accettato: "Non gliene fregava nulla di me".

Valentina ha anche confermato di essere stata in intimità con due diversi cavalieri del parterre, ma di non essere certamente l'unica: "Mi sono concessa a dei cavalieri, ma c'è anche chi lo fa di nascosto e non lo dice".

Futuro da single per Gemma a U&D

Valentina ha parlato anche di Armando Incarnato e del suo tentativo di conquistarlo: l'ex dama ha ammesso di aver provare ad avvicinarsi al napoletano poco prima di dire addio a U&D, anche se era consapevole del "no" che avrebbe ricevuto.

Anche Maurizio ha abbandonato il trono over negli ultimi mesi: dopo essere stato protagonista assoluto della prima parte della stagione 2020/2021, il cavaliere è tornato a casa sostenendo di avere improrogabili impegni di lavoro da rispettare.

Il suo allontanamento dal dating show di Maria De Filippi, però, ha favorito un avvicinamento sentimentale tra Guerci e un'altra storica dama della trasmissione: Barbara De Santi ha conquistato l'ex di Gemma lontano dalle telecamere, ma anche questa relazione non è durata pare per dei tradimenti scoperti.

Per quanto riguarda la "regina" incontrastata di Uomini e donne, non c'è nessuna novità amorosa in vista: il rientro di Nicola Vivarelli nel cast del format sembra aver dato nuova linfa a Galgani, ma tra i due non ci sarebbero possibilità per un clamoroso ritorno di fiamma.

Al momento, dunque, la 70enne torinese è single e aspetta fiduciosa che il principe azzurro scenda le scale e la porti via.

L'attesa della rivale di Tina Cipollari, però, si sta facendo un po' lunga: sono circa undici anni che Gemma sogna un amore che deve ancora arrivare.