Che fine ha fatto Tina Cipollari a Uomini e donne? Questa è la domanda che si pongono i tanti fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Da un po' di giorni, infatti, la storica opinionista del dating show non è presente in studio e, ovviamente, i fan hanno subito notato la sua assenza. Pur essendo intervenuta in collegamento per parlare con la sua nemica giurata Gemma Galgani, il pubblico di U&D reclama la sua presenza in studio mentre Maria De Filippi si lascia andare a delle battute ironiche.

Tina Cipollari assente a Uomini e donne e De Filippi ironizza

Nel dettaglio, in merito alla prolungata assenza in trasmissione di Tina Cipollari, la padrona di casa di Uomini e donne ha esclamato: "Ti hanno messo agli arresti domiciliari?".

Tuttavia, il pubblico del dating show di Canale 5 sperava di rivederla in onda nelle puntate successive ma così non è stato. Cipollari, infatti, ha saltato le ultime registrazioni del programma e al momento non si hanno ancora notizie certe in merito al suo ritorno stabile nel parterre di opinionisti di Uomini e donne.

Resta da capire, quindi, quello che succederà nel corso delle prossime puntate mentre i fan sui social si chiedono cosa sia successo e il motivo di questa prolungata assenza.

I fan chiedono il ritorno di Tina in studio a U&D

Durante il collegamento di qualche giorno fa, infatti, Tina non ha parlato di isolamento causa Covid-19 così come era già accaduto qualche mese fa, quando Cipollari fu costretta a saltare alcune registrazioni del programma perché era stata in contatto con una persona risultata poi positiva al coronavirus.

Questa volta pare che non c'entri il virus che continua a flagellare il nostro Paese. Intanto i fan sperano di vederla al più presto al fianco di Gianni Sperti a Uomini e donne, intenta a commentare "dal vivo" le tormentate vicende sentimentali di Gemma Galgani che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Canale 5.

I primi vent'anni di Tina in tv con Maria De Filippi

Tornando a Tina, invece, proprio in una recente intervista ha festeggiato i suoi primi vent'anni di televisione al fianco di Maria De Filippi. Un'esperienza iniziata nel lontano 2001 quando Tina venne scelta come prima tronista ufficiale della trasmissione che poi sarebbe diventata un vero e proprio cult.

Cipollari ha parlato anche del suo futuro matrimonio con Vincenzo, l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine delle nozze con il parrucchiere Chicco Nalli. A tal proposito, Tina ha ammesso che non sarà De Filippi la sua testimone di nozze.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, ha preferito non chiederlo alla conduttrice per evitare di metterla in imbarazzo.