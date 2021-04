Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la Serie TV Un passo dal cielo 6 - I Guardiani e le anticipazioni della quinta puntata in onda giovedì 29 aprile in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Questo nuovo episodio che sarà trasmesso in prime time si intitola: "La domesticazione dell'uomo" e sarà fondamentale per Vincenzo, il quale farà una scoperta legata al passato di Carolina, che lo lascerà senza parole.

Anticipazioni Un passo dal cielo 6, quinta puntata 29 aprile: Dafne affronta suo padre

Nel dettaglio, la trama di questo quinto appuntamento con Un passo dal cielo 6, rivela che un giovane scalatore allievo di Christoph, verrà accusato della morte della sua fidanzata.

Sarà proprio dopo questo terribile caso, che Dafne e suo padre Christoph saranno chiamati ad affrontare i nodi del loro passato.

I due, infatti, si confronteranno e si interrogheranno circa il loro rapporto e ciò che è rimasto in sospeso. Una dura prova per entrambi, dato che la situazione padre-figlia non è proprio delle migliori.

Vincenzo e Francesco alle prese col rapporto tra Dafne e Christoph

Di conseguenza anche Vincenzo e Francesco saranno chiamati ad entrare con il massimo della riservatezza nelle dinamiche di questo rapporto tra Dafne e Christoph.

I due, infatti, dovranno avvicinarsi alla coppa in "punta di piedi" per cercare di non alterare gli equilibri e al tempo stesso per riuscire a scoprire ciò che vogliono sapere e che serve loro per le indagini.

Riusciranno ad avere la meglio e a captare quelle informazioni di cui hanno bisogno? Lo scopriremo nel corso di questo quinto appuntamento con la seguitissima fiction del giovedì sera di Rai 1.

E poi ancora le anticipazioni di Un passo dal cielo 6 rivelano che Manuela potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo: la ragazza sarà al settimo cielo perché finalmente riuscirà a vivere il suo sogno.

Vincenzo farà una scoperta ignota su Carolina: trama Un passo dal cielo 6 del 29 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questo nuovo quinto appuntamento con la fiction che vede protagonista Daniele Liotti, ci sarà spazio anche per delle novità importanti legate al personaggio di Vincenzo.

Nappi, infatti, verrà a conoscenza di un capitolo sorprendente legato alla vita passata di Carolina, che lo lascerà senza parole.

L'uomo, infatti, fino a questo momento ne era completamente all'oscuro di questa situazione.

Insomma un "segreto" ignoto del passato di Carolina verrà a galla e lascerà sorpreso il commissario. Di cosa si tratta e quali saranno le conseguenze di questa scoperta? La verità nel corso della prossima puntata di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani.