Continua l'appuntamento con le novità che riguardano Un posto al sole, la soap opera napoletana che va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 circa. Le anticipazioni delle prossime puntate, in programmazione dal 26 al 30 aprile 2021, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi legati alla protagonista femminile Silvia, la quale farà una nuova conoscenza al Caffè Vulcano. Clara e Patrizio Giordano invece rimarranno bloccati all'interno dell'ascensore, mentre Roberto Ferri e Franco Boschi saranno convocati dalla polizia in commissariato.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 aprile 2021: Clara e Patrizio restano bloccati in ascensore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 30 aprile 2021 rivelano che Franco sarà deciso a recarsi dalla polizia dopo aver parlato con Roberto della sua scoperta che riguarda i Cantieri. Nel frattempo Clara e Patrizio ritroveranno la loro complicità nel momento in cui rimarranno bloccati all'interno dell'ascensore a causa di un guasto. Vittorio invece non riuscirà più a trattenersi dinanzi alla bellezza di Speranza: anche Mariella, quando verrà messa davanti al fatto compiuto, si accorgerà dell'effettiva avvenenza di sua nipote. Alberto cercherà di riavvicinarsi con la madre di suo figlio Federico, ma lei sembrerà ormai decisa a fare valere i suoi diritti e andare avanti con la sua vita.

Roberto e Franco convocati dalla polizia

La produzione delle barche ai Cantieri verrà bloccata a lungo termine, poiché la polizia dovrà svolgere delle indagini dopo aver ricevuto una denuncia. Nel frattempo Silvia comincerà a essere seriamente preoccupata per l'Inattività lavorativa di suo marito Michele. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Renato, in rientro da Berlino con suo nipote Jimmy, non ci metterà molto a percepire la sfiducia che hanno nei suoi confronti Niko, Giulia e Raffaele.

Successivamente Il piccolo Poggi racconterà a suo padre e sua nonna del viaggio a Berlino. La presenza della polizia di nuovo ai Cantieri, a causa della situazione che riguarda Pietro Abbate, metterà Roberto in cattiva luce dinanzi al cliente dello yacht: l'imprenditore Ferri e Franco, in seguito, verranno convocati in commissariato.

Silvia fa una conoscenza al Caffè Vulcano: trame Un posto al sole fino al 30 aprile

Inoltre gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 26 al 30 aprile 2021 rivelano che Silvia farà la conoscenza di un nuovo cliente al Caffè Vulcano, mentre Guido Del Bue si recherà a casa di Michele per spronarlo a riprendere in mano la sua vita. Renato invece sarà alle prese con la valigia sbagliata, ma proverà a risolvere la situazione senza far capire niente a Raffaele: per fortuna Poggi riuscirà a recuperare il bagaglio. Intanto Lara cercherà di stare vicina a Roberto, mentre Franco continuerà a cercare informazioni per scoprire cosa nasconde veramente Pietro. Per finire Patrizio, ancora più in crisi di prima, capirà che per lui è arrivato il momento di fare chiarezza sui suoi reali sentimenti.