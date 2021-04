Tra i volti più amati di Un posto al sole vi è sicuramente quello di Riccardo Polizzy Carbonelli, noto al grande pubblico per essere il celebre Roberto Ferri, il cattivo per eccellenza della soap opera di Rai 3. Trattasi di uno dei volti storici della serie che tutte le sere appassiona in media due milioni di spettatori. In una recente intervista a Ora l'attore, pur ammettendo di essere molto legato e affezionato al suo personaggio, non ha nascosto che in certi momenti ha avvertito anche della stanchezza fisica e mentale.

Le parole dell'attore di Roberto Ferri di Un posto al sole: 'Ho avvertito stanchezza'

L'attore di Roberto ha raccontato che in questi anni il personaggio che interpreta nella celebre soap opera serale di Rai 3, gli ha sempre dato grandi soddisfazioni, ma non sono mancati i momenti no.

"Ho avvertito un po' di stanchezza fisica e a volte anche mentale" ha dichiarato Carbonelli, ammettendo però che nonostante questa situazione non ha mai sentito il bisogno di dover "staccare la spina" e abbandonare il set di Un posto al sole.

"Il lavoro lo affronto sempre con grande entusiasmo" ha ammesso l'attore del perfido e astuto Roberto Ferri, il quale ha poi voluto complimentarsi pubblicamente con il successo di Serena Rossi, la cui carriera è iniziata proprio con Un posto al sole.

'Serena Rossi? La considero la mia pupilla' ammette l'attore di Roberto

"La considero la mia pupilla" ha ammesso l'attore, ammettendo di essere molto contento del suo percorso professionale e artistico, non solo come attrice ma anche come conduttrice.

Proprio in queste settimane, infatti, Serena Rossi è al timone di Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai 1 che se la sta cavando molto bene dal punto di vista dell'auditel, con una media di circa quattro milioni di spettatori a settimana.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Roberto Ferri continuerà a essere protagonista indiscusso della scena, complici i malumori che ci sono sui Cantieri e che rischieranno di mettere in seria difficoltà il suo operato.

Il ritorno di Marina Giordano nelle nuove puntate di Un posto al sole del 2021

Tra le novità della soap opera di Rai 3, inoltre, va segnalato il ritorno in scena di Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano.

Proprio in queste settimane l'attrice ha confermato sui social, e in diverse interviste, di essere tornata sul set di Un posto al sole per girare le nuove puntate che la vedranno protagonista e c'è da scommettere che non mancheranno dei nuovi intrighi anche con il tenebroso Roberto Ferri.