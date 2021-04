Tensioni e nuove alleanze nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 12-18 aprile. Le anticipazioni vedono al centro della scena Camino, sofferente e malinconica. Felicia ne sarà molto preoccupata e non saprà come aiutarla, senza immaginare quale sia la reale causa del malessere della figlia.

Un pirata della strada investirà il polvero Felipe mentre si sta recando a testimoniare al processo contro Andrade. L'avvocato verrà portato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni di salute appariranno sin da subito molto preoccupanti. Chi lo avrà ridotto in quello stato?

Anticipazioni settimanali Una vita dal 12 al 18 aprile, nuove puntate su Canale 5

Non c'è pace per Felipe, pronto a testimoniare contro Andrade. Mentre sta per recarsi in tribunale, un'auto lo investe e lo lascia agonizzante in strada. L'avvocato viene portato immediatamente in ospedale in gravi condizioni. Marcia e Genoveva, saputa la notizia, si preoccupano per lui.

Salmeron non ha dubbi, crede che Ursula sia l'artefice dell'incidente di Felipe e la accusa apertamente. Nel frattempo, il commissario Mendez raggiunge Santiago per portarlo in questura.

Mendez, al contrario di Genoveva, sospetta che il pirata della strada che ha investito Alvarez Hermoso sia Santiago; inaspettatamente, Marcia fornisce un alibi al marito che lo scagiona all'istante.

Ursula sospettata di un'altra misteriosa dipartita

Come svelano le anticipazioni settimanali di Una vita delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 18 aprile 2021, una notizia sconvolgerà l'intera Acacias. Sul periodico verrà pubblicato il necrologio del dottor Maduro, morto in circostanze misteriose.

Dato che il medico aveva incastrato la perfida Dicenta, le domestiche e Genoveva uniranno i tasselli del puzzle e saranno convinte che dietro la dipartita di Maduro ci sia proprio Ursula.

Sarà davvero così?

Camino ignorata da Maite

Cinta ed Emilio saranno al settimo cielo per i preparativi delle loro tanto agognate nozze. Camino invece non riuscirà a risollevarsi dopo l'addio di Maite e il suo stato d'animo desterà preoccupazione in tutta la sua famiglia.

Cesareo crederà che la tristezza di Camino sia dovuta alle mancate vendite del vino, ma non è affatto così.

A farle ritornare il sorriso, almeno per qualche istante, sarà il ritorno di Maite ad Acacias. Peccato che la pittrice cominci a ignorarla del tutto.

Come se non bastasse, Maite cancellerà tutte le lezioni di pittura. Sarà così che nelle nuove puntate di Una vita Camino sarà sempre più triste e persa nei suoi pensieri. Il suo amore per la pittrice non sembra essere ricambiato. La verità è però un'altra: Maite le sta lontano per non metterla nei pasticci, consapevole che la loro relazione la metterebbe solo nei guai.