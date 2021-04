Marita Zafra, l'attrice che presta il volto a Casilda in Una vita saluta il set di Acacias 38. Le ultime riprese della soap tv sono terminate qualche giorno fa e anche gli stessi interpreti, come i telespettatori, non hanno preso bene la notizia della chiusura della serie. Proprio l'attrice di Casilda ha voluto condividere con i fan uno degli ultimi momenti sul set e che la ritraggono mentre danza da sola nel quartiere.

Marita Zafra dice addio a Casilda: 'Potevo salutarla solo ballando'

Come anticipato solo qualche mese, è arrivato il momento per gli attori di Una vita di dire addio al set.

La Serie TV iberica infatti ha chiuso definitivamente i battenti con le ultime scene girate solo qualche giorno fa. Anche per Marita Zafra, l'attrice che presta il volto a Casilda sin dalla prima puntata, è arrivato dunque il momento di salutare set e colleghi. Proprio in questa occasione, l'attrice ha voluto condividere con i numerosissimi fan, un video speciale ed in cui mostra diverse zone del set e del dietro le quinte. All'interno del filmato pubblicato sulla sua pagina Instagram, Marita Zafra balla per l'ultima volta sul set proprio come faceva i suo personaggio. "Potevo salutarla solo ballando" ha dichiarato l'attrice, dicendo quindi ufficialmente addio al suo personaggio.

L'attrice di Casilda saluta il set di Una vita: 'Voglio mettere in pratica ciò che ho imparato'

Nel lungo e commovente post, l'attrice di Una vita ha fatto notare che per lei ora, è arrivato il momento di non preoccuparsi più della sveglia al mattino e di leggere il copione, come ha fatto in questi ultimi sei anni. Cose che ha fatto con tanto amore e dedizione, felice di recitare sul set di Una vita per tanto tempo, insieme a persone speciali.

Ovviamente Marita sentirà la mancanza di quella che per lei è stata una famiglia per tanto tempo ma, nel contempo, ha voglia di mettere in pratica ciò che ha imparato in questi anni.

Una vita chiude: addio a Casilda e agli altri personaggi

Ancora non è dato sapere cosa avranno riservato gli autori al personaggio di Casilda nel finale di Una vita. Alcune indiscrezioni parlano di un altro attentato che sconvolgerà la vita del quartiere e che porterà con sé altri morti.

Per saperne di più, bisognerà attendere le anticipazioni future di Una vita. Certo è che quello di Marita Zafra, è uno dei personaggi più amati della soap ambientata ad Acacias, presente sin dalla prima puntata, proprio come i personaggi di Fabiana, Servante, Ramon, Rosina e Felipe. Altri personaggi nel corso di questi sei anni invece, hanno lasciato la soap, dando spazio a nuovi ingressi. Ora, dopo la decisione di La1 di chiudere per sempre il set di Una vita, tutti quanti diranno addio per sempre al ricco quartiere di Acacias.