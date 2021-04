Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica Una vita, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a sabato 10 aprile, Maite e Camino si baceranno, ma la pittrice fuggirà via senza dare spiegazioni a nessuno. Inoltre Emilio chiederà a Cinta di sposarla, mentre Ursula incontrerà in carcere Andrade e in cambio di informazioni su Santiago, gli "darà la testa" di Felipe.

Liberto suggerisce a Felipe di sposare Genoveva

Nelle puntate di Una vita che saranno trasmesse dal 5 al 10 aprile, Jacinto presserà Cesareo e Arantxa affinché gli confessino di avere una storia d'amore, infastidendo molto i due.

Ursula dirà a Santiago di essere a conoscenza che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias e spronerà l'uomo ad allearsi contro di lei. Intanto Camino poserà davanti a Maite senza vestiti. Genoveva invece, dopo il ricevimento a palazzo, confesserà a Felipe di credere di essere incinta.

L'Alvarez Hermoso sarà sconvolto all'idea della gravidanza di Salmeron e rivelerà a Liberto di provare dei sentimenti per Marcia. L'amico però gli consiglierà di sposare la donna per evitare degli scandali. In tutto questo Camino andrà nella sartoria di Maite e noterà il ritratto che le ha fatto la pittrice. Davanti a ciò, le due donne si avvicineranno sempre di più fino a darsi un bacio.

Ursula incontra Andrade in carcere

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 aprile, la prima di José si rivelerà un successo, mentre Margarita scambierà degli strani sguardi verso un uomo misterioso. Ursula si recherà in carcere per incontrare Cesar Andrade. Intanto Arantxa sfrutterà le lezioni di zortziko rivolte ai domestici, per vedersi con Cesareo senza che nessuno possa dire nulla.

Inoltre Maite reagirà in malo modo al bacio di Camino, anche se ammetterà di amarla. Tuttavia la pittrice fuggirà via senza dare spiegazioni.

Nel frattempo Felipe farà domanda, per conto di Marcia, per il ruolo di cameriera personale della consorte dell'ambasciatore, ma inviterà Liberto a dire che sia stata una sua idea. In tutto questo le condizioni di Bellita si aggraveranno e sverrà per strada.

Dicenta invece riuscirà a parlare con Andrade e gli rivolgerà delle domande su Santiago, promettendogli in cambio la vita di Felipe. Lui acconsentirà, ma una guardia al servizio dell'avvocato Velasco ascolterà tutto e lo informerà. Quest'ultimo racconterà tutto a Genoveva.

Emilio chiede a Cinta di sposarlo

In base agli spoiler della prossima settimana, Salmeron sarà certa che sia stata Ursula ad andare nell'istituto penitenziario, ma l'avvocato Velasco manterrà il riserbo sulla vicenda. Emilio avrà paura di perdere Cinta e le chiederà di sposarlo. La ragazza accetterà, pur avendo qualche dubbio. Intanto Liberto informerà Marcia di una proposta di lavoro e Santiago darà il suo benestare, anche se le racconterà di un affare che si potrebbe concretizzare una volta trasferiti a Cuba.

In tutto questo il colloquio di lavoro di Sampaio andrà benissimo e quando scoprirà che è stato Felipe a raccomandarla, lo ringrazierà. L'avvocato le rivelerà di amarla ancora e mentre i due si guarderanno, sopraggiungerà Santiago per chiedere spiegazioni. Infine Genoveva sarà in attesa dell'esito della gravidanza, ma noterà scarso entusiasmo nel suo uomo.