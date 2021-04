Interessanti novità accadranno a Una vita nel corso delle puntate trasmesse dal 12 al 18 aprile su Canale 5. Gli spoiler della soap opera raccontano che Maite Zaldua farà ritorno ad Acacias per la gioia di Camino. Santiago Becerra, invece, finirà in arresto dopo essere stato accusato dell'incidente accorso a Felipe.

Una vita, puntate 12-18 aprile: Camino contenta del ritorno di Maite

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 12 a domenica 18 aprile in televisione, raccontano che Marcia ringrazierà Felipe per averla raccomandata per un posto di cameriera personale presso l'ambasciatore.

In questo frangente, l'avvocato confesserà di pensare a lei tutti i giorni. Una scena, che sarà vista da Santiago, che pretenderà una spiegazione.

Ursula, intanto, tornerà ad Acacias dove desterà la preoccupazione del vicinato. Camino apparirà sofferente per la partenza di Maite, tanto da rispondere male a chiunque. Cinta, invece, confiderà a Emilio di avere qualche dubbio sul loro fidanzamento, in quanto è stato troppo frettoloso.

Infine Santiago inviterà Felipe a stare lontano da sua moglie, mentre Camino apparirà contenta del ritorno di Maite, tanto da riprendere le lezioni di pittura.

Cesareo bacia Arantxa

Nel corso delle nuove puntate di Una vita trasmesse dal 12 al 18 aprile, Cesareo bacerà Arantxa, approfittando di un paso-doble.

Andrade, invece, inviterà l'avvocato Velasco a non intromettersi nella vicenda di Felipe, mentre Ursula si introdurrà furtivamente in casa di Genoveva (Clara Garrido), alla quale lascerà un giornale sulla scrivania.

Santiago aggredirà Felipe dopo avergli chiesto il permesso d'istruire Marcia in occasione del processo. Per questo motivo, tra due scoppierà una lite furiosa in mezzo alla strada, che costringerà la brasiliana a rifiutare il lavoro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maite, invece, dirà a Camino che non potrà continuare a darle lezioni di pittura, mentre Genoveva scoprirà che il falso dottore Maduro è morto. Felipe verrà portato in ospedale privo di sensi, tanto che tutti i vicini si preoccuperanno per la sua salute. In questo frangente, Genoveva e Marcia saranno particolarmente in ansia.

Santiago in arresto

Nel frattempo ad Acacas arriverà Milton Goldstein, un famoso produttore cinematografico di Los Angeles, che offrirà un lavoro a Jose Miguel. Felipe, invece, verrà investito da un’auto mentre sta per recarsi al processo. Le condizioni dell'avvocato appariranno molto serie, mentre Genoveva e Ursula si troveranno faccia a faccia. In seguito, la darklady accuserà Santiago di aver tentato di uccidere l'Alvarez Hermoso. Per questo motivo, il commissario Mendenz si recherà alla pensione per porre in arresto il marito di Marcia.