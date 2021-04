Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap spagnola Una vita, in onda dal lunedì al sabato con orario d'inizio fissato alle ore 14:10 circa. Stando agli spoiler da lunedì 26 a sabato 1 maggio, Felipe chiederà a Genoveva di sposarlo e, dopo un iniziale diniego, la donna accetterà.

Emilio scoprirà Margarita intenta ad avvelenare Bellita. Maite e Camino continueranno a vedersi di nascosto.

Jacinto vede Arantxa e Cesareo mentre si baciano

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 26 aprile all'1 maggio, Genoveva manderà via bruscamente Marcia da casa di Felipe, e in seguito si recherà in bottega, intimando alla giovane di lasciare in pace l'avvocato.

Camino andrà alla sartoria di Maite per avere notizie sulla sua partenza, e in questa circostanza si baceranno. Nel frattempo Arantxa parlerà con Cesareo e tra i due scatteranno delle tenere effusioni, e non si accorgeranno che Jacinto li ha visti.

Dopo aver perso i sensi, Bellita non mostrerà miglioramenti nemmeno dopo aver assunto il ricostituente consigliato dal medico. Maite garantirà a Camino che resterà ad Acacias il più a lungo possibile, ma in cambio le chiederà di fingere interesse per un altro uomo per non destare alcun sospetto.

Marcia sospetta di Santiago

Felicia farà di tutto per trovare uno spasimante per la figlia. Dopo aver ricevuto un biglietto preoccupante dalla sorella, Agustina si organizzerà per aiutarla.

Felipe chiederà a Genoveva di diventare sua moglie, ma lei rifiuterà dicendo di voler crescere suo figlio lontano da Acacias. Marcia vedrà Santiago intento a parlare con Ursula e cresceranno i suoi sospetti su di lui.

I familiari di Bellita saranno molto preoccupati soprattutto quando il medico li informerà che i valori del sangue sono sballati.

Jacinto e Casilda si renderanno conto che la zia Anita voleva che prendessero parte alla lotteria natalizia, e quindi non perderanno le speranze di poter diventare ricchi. Camino rifiuterà il primo corteggiatore, mentre Genoveva proporrà a Santiago di allearsi con lei in cambio di un'ingente somma di denaro. Nonostante qualche perplessità, l'uomo si convincerà.

Felipe chiede a Genoveva di sposarlo

Cesareo sospetterà che Camino e Maite si incontrino di nascosto, e andrà in atelier proprio nel momento in cui le due donne saranno insieme. Felipe romperà ogni rapporto con Marcia e chiederà a Genoveva di sposarlo, e stavolta Salmeron accetterà.

Intanto Sampaio, durante il processo in cui sta deponendo contro Andrade, capirà che il marito le sta mentendo e lo accuserà di essere un imbroglione. Per tutta risposta Santiago le mostrerà i biglietti per Cuba, ma ormai l'ex domestica sarà determinata nello smascherare le sue menzogne.

Bellita darà primi segnali di ripresa, ma mentre Margarita starà versando altro veleno nel tè della donna verrà scoperta da Emilio che resterà sconvolto.