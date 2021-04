Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 12 a sabato 17 aprile, Felipe sarà aggredito in strada da Santiago e l'uomo sarà portato in condizioni gravissime in ospedale. Inoltre Genoveva scoprirà di essere incinta, mentre Camino soffrirà perchè Maite non ha intenzione di farle più da insegnante.

Camino è triste per l'assenza di Maite

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 12 al 17 aprile, Santiago esporrà a Marcia il contenuto dell'affare che ha in mente di realizzare una volta trasferito a Cuba e la donna si fiderà delle sue parole.

Il colloquio di lavoro della Sampaio andrà benissimo e quando scoprirà che è stato Felipe a raccomandarla all'ambasciatore, lo ringrazierà. L'avvocato le rivelerà di pensarla sempre e i due si guarderanno con tanto affetto, ma Santiago noterà tutto e chiederà spiegazioni.

Intanto Ursula farà il suo ritorno ad Acacias, ma i vicini saranno tutt'altro che entusiasti. Camino invece sarà triste per l'assenza di Maite. In tutto questo Cinta non mancherà di mostrare ad Emilio tutti i suoi dubbi in merito alla loro decisione frettolosa di fidanzarsi.

Cinta annuncia ai genitori il fidanzamento con Emilio

Secondo le anticipazioni televisive fino al 17 aprile, Santiago dirà espressamente a Felipe di stare lontano da sua moglie.

Cesareo riferirà a Felicia che sua figlia è triste perchè il suo amore non è corrisposto. Intanto Cinta annuncerà ai genitori l'unione con Emilio, ma sarà delusa dallo scarso entusiasmo che mostreranno entrambi. Inoltre Margarita proseguirà nell'insinuare in Bellita il dubbio che il marito ed Esther Nadal hanno una relazione, mentre il ritorno di Maite renderà felice Camino e le due ragazze ragioneranno su quando riprendere le lezioni.

Nel frattempo, dopo un ballo in soffitta, Cesareo e Arantxa si daranno un bacio appassionato. Il losco personaggio Andrade inviterà l'avvocato Velasco a non intromettersi e che si occuperà lui stesso di Felipe. In tutto questo Ursula si introdurrà nell'abitazione di Genoveva e le lascerà un giornale aperto sul tavolo. Alvarez- Hermoso invece chiederà a Santiago di poter aiutare Marcia in vista del processo, ma l'uomo lo picchierà duramente [VIDEO] e obbligherà la moglie a rinunciare al suo impiego.

Bellita sta male

In base agli spoiler della prossima settimana, Genoveva apprenderà di aspettare un bambino e una volta rientrata nel suo appartamento, scoprirà che su un giornale è riportata la notizia della morte del finto dottor Maduro. Intanto Bellita starà sempre più male, mentre Maite comunicherà a Camino che non potrà più farle da insegnante. In tutto questo Ramon e Carmen aiuteranno prontamente Felipe e l'uomo sarà portato in ospedale, dove le sue condizioni risulteranno critiche.

Nel frattempo Camino sarà triste. Josè dirà alla famiglia che dovrà sostenere un provino importante, con Cinta che sarà contenta e Bellita che invece mostrerà le sue perplessità a Margarita. Infine Emilio e Cinta rifletteranno su come annunciare le loro nozze alle rispettive famiglie, mentre Jacinto racconterà a Casilda di un sogno fatto in cui gli è apparsa la zia Anita.