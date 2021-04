La soap opera iberica Una vita continua a regalare delle forti emozioni ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo dal 12 al 18 aprile 2021, Felipe Alvarez Hermoso finirà in ospedale dopo essere stato ricattato da Santiago Becerra per aver offerto un lavoro a Marcia Sampaio. L’avvocato verrà investito da un’auto proprio mentre sarà in procinto di recarsi al processo contro il trafficante di donne Cesar Andrade.

Santiago farà i conti con la giustizia, poiché il commissario Aurelio Mendez, dopo aver fatto delle indagini, sarà convinto che sia stato lui ad attentare alla vita del legale.

Una vita, spoiler al 18 aprile: Alvarez Hermoso aggredito da Santiago

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 12 al 18 aprile 2021, Santiago cercherà di convincere Marcia a trasferirsi a Cuba con lui. Nel contempo il colloquio di lavoro di quest’ultima presso l’ambasciata brasiliana sarà un successo. La fanciulla di colore non appena capirà che a farle trovare il lavoro è stato Felipe non perderà tempo per ringraziarlo: l’avvocato quando vedrà Sampaio felice le confesserà di pensarla di continuo. Purtroppo Santiago esigerà di ricevere delle spiegazioni nell’istante in cui sorprenderà Marcia e Alvarez Hermoso insieme: quest’ultimo verrà minacciato dal brasiliano che lo costringerà ad allontanarsi da Sampaio.

Successivamente Ursula desterà parecchia preoccupazione negli abitanti di Acacias 38 dopo essere tornata nel quartiere. Intanto Andrade oltre a dire all’avvocato Velasco di non fargli troppe domande gli sottolineerà che penserà lui a Felipe. Dicenta si introdurrà a casa di Genoveva e lascerà un quotidiano aperto sulla scrivania.

A questo punto Alvarez Hermoso verrà aggredito da Santiago, quando gli chiederà il permesso di istruire Marcia in vista del processo contro Cesar Andrade. Becerra, dopo aver preso a pugni Felipe per strada, costringerà Sampaio a rifiutare il lavoro che le ha fatto trovare il suo ex fidanzato.

Felipe finisce in ospedale, Genoveva apprende della morte del dottor Maduro

Alvarez Hermoso verrà investito proprio il giorno in cui dovrà testimoniare a favore di Marcia: a prestare soccorso all’avvocato saranno Ramon e Carmen chiamando un medico. Felipe verrà trasportato in ospedale incosciente e purtroppo le sue condizioni di salute non saranno per niente rassicuranti.

Nel frattempo Genoveva dopo aver avuto la conferma di essere davvero in stato interessante, apprenderà che il falso dottor Maduro è stato ucciso: la dark lady sospetterà che ci sia lo zampino di Ursula.

Margarita fa credere a Bellita che suo marito la tradisce, Camino triste a causa di Maite

Camino invece sarà sempre più disperata per l’improvvisa partenza di Maite.

Cinta dirà ai suoi genitori di essersi fidanzata con Emilio, mentre Margarita farà intendere a Bellita che suo marito José Miguel potrebbe avere una tresca clandestina con l’attrice Esther Nadal.

Cesareo non appena vedrà Felicia turbata per la figlia, le dirà che la fanciulla sta soffrendo poiché Maite non ricambia i suoi sentimenti. Quest’ultima farà fare dei salti di gioia alla giovane Pasamar quando rimetterà piede nella cittadina iberica. Cesareo invece, dopo aver organizzato un paso doble intimo in soffitta, darà un bacio ad Arantxa.

In seguito Bellita avrà numerosi malesseri, mentre Maite dirà a Camino di non poterle dare altre lezioni di pittura: la tristezza di quest’ultima non passerà inosservata neanche alla madre Felicia.

Emilio e Cinta si vogliono sposare, Santiago considerato l’artefice dell’incidente di Felipe

Intanto José Miguel annuncerà ai propri familiari di aver fatto un provino con Milton Goldstein, un famoso produttore cinematografico americano. Emilio e Cinta pensano a come far sapere ai rispettivi genitori di volersi sposare, invece Jacinto racconterà a Casilda uno strano sogno fatto.

Infine, quando Felipe riprenderà conoscenza, il commissario Mendez si presenterà alla pensione per arrestare Santiago con l’accusa di essere l’artefice dell’incidente dell’avvocato: a sorpresa Marcia fornirà un alibi al falso marito per farlo tornare in libertà.