Prosegue su Rai 3 la programmazione della serie tv "Un posto al sole", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda dal 26 al 30 aprile, Alberto proverà a riconquistare Clara, ma la donna sarà propensa a pensare al futuro. Inoltre Ferri e Boschi saranno convocati in commissariato, mentre Silvia non potrà che essere preoccupata per i problemi lavorativi di Michele.

Vittorio incuriosito da Speranza

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà trasmessa lunedì 26 aprile, Franco riferirà a Ferri tutto quanto scoperto in merito ai Cantieri e si mostrerà propenso ad andare a raccontare tutto alla polizia.

Intanto Patrizio e Clara resteranno bloccati in ascensore e sarà per entrambi l'occasione per ritrovare la complicità persa. In tutto questo Vittorio sarà sempre più incuriosito da Speranza e avrà molta difficoltà nel nascondere la cosa.

Nell'episodio di martedì 27 aprile, Alberto proverà nuovamente a riconquistare il cuore di Clara. La donna però sembrerà ormai intenzionata ad andare avanti con la sua vita, senza più pensare al passato. Nel frattempo Mariella si renderà conto di quanto Speranza sia bella e questa cosa la renderà irrequieta.

Franco e Roberto vengono convocati in commissariato

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 aprile, la denuncia nei confronti dei Cantieri determinerà una pausa alla produzione e un'accelerata importante per scoprire i responsabili dei sabotaggi.

Silvia invece sarà preoccupata per Michele, che continuerà ad avere problemi lavorativi. Intanto Renato sarà ormai prossimo a fare il suo rientro a Napoli con Jimmy, ma avvertirà suo malgrado una certa sfiducia nei suoi confronti da parte di Niko, Giulia e Raffaele.

Nella puntata di giovedì 29 aprile Pietro Abbate umilierà Roberto davanti a un cliente, facendo diventare la situazione ancora più complicata, mentre la polizia continuerà con le sue ispezioni mettendo tutti in allarme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre sia Ferri che Boschi riceveranno la convocazione in commissariato. Nel frattempo Silvia conoscerà un nuovo cliente, mentre Guido esorterà Michele a riprendere in mano la sua vita. In tutto questo Jimmy racconterà con gioia del viaggio in Germania, con Renato che invece cercherà di risolvere un problema ai bagagli, senza farsi notare da Raffaele.

Patrizio è in difficoltà

In base alle trame di venerdì 30 aprile Lara starà vicino a Ferri, mentre Franco indagherà sul conto di Pietro Abbate e sarà prossimo ad apprendere delle notizie inquietanti. Patrizio invece sarà sempre più in difficoltà e proverà a fare chiarezza sui propri sentimenti. Infine Renato riuscirà a tornare in possesso del suo bagaglio.