Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero essere già in attesa di un bebè. A rivelarlo è una persona che sarebbe molto vicina alla conduttrice sportiva, nel corso di un'intervista concessa al settimanale Nuovo. Secondo i rumor circolati nelle ultime settimane sulla chiacchieratissima coppia, inoltre, presto potrebbero celebrarsi addirittura le nozze: tra le papabili date si è parlato del 16 agosto, giorno in cui si ricade anche il compleanno di Leotta.

Bebè in arrivo per Can Yaman e Diletta Leotta? Le rivelazioni dell'amica

La relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta pare continuare a gonfie vele e un’amica di Diletta avrebbe rivelato durante un'intervista i progetti per il futuro della coppia: i due sarebbero molto presi l'uno dall'altra, tanto da desiderare ardentemente già il matrimonio e un bebè.

Al momento la coppia ha voluto lasciare un alone di mistero riguardo alle nozze, anche se pare che l'attore turco, in compagnia della madre di lei, abbia già comprato un costosissimo anello per la proposta di nozze. A proposito di una possibile gravidanza della conduttrice, invece, l'amica di Leotta, intervistata dal settimanale di Gossip, ha raccontato alcune indiscrezioni sulla storia d'amore.

“Per Diletta e Can la cicogna potrebbe essere già in volo”, queste sono state le parole pronunciate durante l'intervista. Secondo la ragazza, che ha affermato di frequentare Leotta da quando entrambe erano piccole, l'attore di DayDreamer e la conduttrice sportiva sarebbero pronti a fare dei passi così importanti spinti dal forte sentimento che li lega.

Can e Diletta potrebbero sposarsi già nel corso della prossima estate

Tra i rumor circolati sul web sulla coppia, si è parlato anche di un matrimonio pronto a essere celebrato nel corso dell'estate 2021. Pare, infatti, che Can abbia già fatto la proposta di matrimonio a Diletta, ma quest'ultima gli avrebbe chiesto di aspettare del tempo visto che i due stanno insieme da pochi mesi.

In una recente intervista, Can non ha smentito di volersi sposare al più presto. Ritenendosi una persona istintiva, l'attore turco ha affermato che "l'istinto sia nel nome di Dio" per questo potrebbe non esitare a convolare a nozze, anche dopo poco tempo dall'inizio della storia. Tuttavia Can non ha neanche confermato l'indiscrezione: "Teniamoci la sorpresa", queste sono state le sue parole.

Riguardo alla storia d'amore con Leotta, Yaman ha raccontato di tenere molto alla riservatezza e, su questo punto, sarebbe pienamente d'accordo con la sua dolce metà: "È un amore leale - ha affermato - in cui mi prendo le mie responsabilità. Ho rispetto per lei e per il nostro rapporto".