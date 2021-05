Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva. La soap opera pomeridiana di Rai 1, continuerà a essere uno dei programmi di punta della programmazione quotidiana, dopo lo straordinario successo dell'ultima stagione che ha superato tutti i record di ascolti precedenti. Le prime anticipazioni sul sesto capitolo della soap opera, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate alla coppia composta da Marta e Vittorio ma anche per Agnese arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita.

Marta esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marta uscirà di scena dopo aver accettato di ritornare di nuovo in America per l'offerta di lavoro che ha ricevuto.

La moglie di Vittorio, quindi, deciderà di lasciare Milano ma soprattutto suo marito, dopo la profonda crisi che hanno vissuto nel corso dell'ultimo periodo.

Stando a quanto apprende Blasting News, il personaggio di Marta non sarà presente nei primi mesi di programmazione de Il Paradiso delle signore 6 ma non è escluso che possa rientrare in scena durante la lunga stagione, che terminerà come sempre a fine maggio 2022.

Vittorio non si arrende dopo l'addio di sua moglie Marta

Del resto, Alessandro Tersigni che veste i panni di Vittorio nella soap opera di Rai 1, in una recente intervista aveva rivelato che il suo personaggio non si sarebbe arreso facilmente all'idea della partenza di Marta e quindi che si sarebbe dato da fare per poterla riconquistare.

Marta, quindi, potrebbe rientrare in Italia durante la sesta stagione de Il Paradiso delle signore così come non è da escludere che possa essere Vittorio a raggiungerla sul posto in America.

Di sicuro, però, la love story tra i due coniugi Conti continuerà a essere al centro delle trame del nuovo capitolo della soap, in programma a partire dal mese di settembre in prima visione assoluta su Rai 1.

Giuseppe inganna Agnese: trame Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al rapporto tra Giuseppe e sua moglie Agnese.

Il capofamiglia di casa Amato, infatti, nasconde un segreto a sua moglie che ha a che fare con una donna che vive in Germania e con la quale ha avuto una relazione clandestina.

Giuseppe, quindi, per tutto questo tempo ha ingannato sua moglie tenendola all'oscuro della verità ma ben presto anche per lui arriverà la resa dei conti finale. La sesta stagione della soap sarà fondamentale per Agnese, la quale potrebbe tornare a riprendere in mano le redini della sua vita.