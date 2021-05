Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 24 al 28 maggio rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno in scena del personaggio di Marina Giordano: la storica dark lady della soap tornerà di nuovo a Napoli, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e quello che aveva lasciato in sospeso. Intanto Alberto Palladini proverà di nuovo a riconquistare il cuore di Clara, ma la sfida sarà molto complicata.

Spoiler Un posto al sole al 28 maggio: Alberto fa ritorno da Clara

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 28 maggio 2021, rivelano che Alberto non avrà alcuna intenzione di arrendersi nei confronti di Clara.

Convinto di poterla riconquistare di nuovo, Palladini deciderà di fare di nuovo un passo avanti nei confronti della sua amata e cercherà così di giocarsi le sue ultime carte per riconquistarla di nuovo.

Peccato, però, che la reazione di Clara non sarà affatto delle migliori. La donna, infatti, resterà ferma sulle sue posizioni e malgrado i tentativi da parte di Alberto, non apparirà pronta a concedergli una seconda possibilità. Quale sarà a questo punto la prossima mossa di Alberto per far breccia nel cuore della donna? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana 24-28 maggio, rivelano che Roberto Ferri si ritroverà messo alle strette da Alberto e Pietro.

Il ritorno di Marina in città

A questo punto Ferri, non potrà fare altro che accettare la tremenda sconfitta, dato che non ha trovato altre soluzioni per riuscire ad avere la meglio.

L'uomo, però, non sa ancora che sta per arrivare qualcuno in suo soccorso. Trattasi di Marina Giordano, che rimetterà di nuovo piede a Napoli, dopo un lungo periodo di assenza.

La donna, infatti, non si lascerà per nulla intimorire dal disfattismo di Roberto Ferri, che apparirà ormai rassegnato al suo destino. La Giordano, infatti, prenderà subito in mano le redini della questione e non si farà problemi ad affrontare in prima persona lo stesso Abbate.

Il ritorno di Marina, quindi, sarà un vero e proprio toccasana per Roberto, il quale potrà contare sul prezioso aiuto della sua alleata numero uno.

Anticipazioni Un posto al sole 24-28 maggio: Vittorio sempre più lontano da Speranza

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole al 28 maggio rivelano che Vittorio apparirà sempre più fermo e deciso ad allontanare Speranza dalla sua vita. Proprio per questo motivo, il ragazzo maturerà la decisione di partire per Madrid, così da potersi ricongiungere con Alex.

Nel frattempo, però, anche Speranza di renderà conto che il suo arrivo ha alterato un po' tutti gli equilibri in casa Del Bue. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di fare un passo indietro e alla fine si convincerà di dover tornare di nuovo nel suo paese.