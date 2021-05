Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 settimana prossima da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Bill e Brooke si baceranno, ma poi la donna se ne pentirà. Nel mentre, si avvicinerà il matrimonio tra Thomas e Zoe, ma lo stilista vorrà che Douglas convinca Hope a sposarlo. Durante la cerimonia, il bambino si sentirà male e andrà via: Logan lo rincorrerà per tranquillizzarlo. Poco dopo la donna si presenterà insieme al piccolo con un vestito da sposa e Thomas non esiterà ad abbandonare Zoe all'altare per Hope.

Hope, Liam e Steffy vorranno smascherare Thomas

Nelle puntate in onda settimana prossima sul canale Mediaset, Bill offrirà a Brooke Logan la sua protezione e poi il loro momento di tenerezza culminerà in un lungo e appassionato bacio. Subito dopo però la madre di Hope si pentirà del bacio che si sarà scambiato con Spencer. Nel frattempo, Ridge, Quinn ed Eric saranno pronti ad accogliere Zoe all'interno della loro famiglia.

Poco dopo, Hope, Liam e Steffy saranno ormai sicuri del vero motivo per cui Thomas avrà deciso di sposare Zoe. Proprio per questo motivo, i tre vorranno fermare lo stilista e cercheranno di smascherarlo pubblicamente. In particolare, Logan, il fratello di Wyatt e la sorella di Thomas metteranno a punto un piano per mettere fine al finto matrimonio di quest'ultimo.

Thomas vorrà che Douglas faccia saltare il suo matrimonio con Zoe

Intanto, arriverà il giorno del matrimonio tra Buckingham e Forrester junior. Proprio quest'ultimo inviterà suo figlio Douglas a convincere Hope a fermare le nozze, in quanto l'uomo spererà ancora di poter spostare Logan e non Zoe.

Al momento, solo Vinny sarà a conoscenza del piano cinico messo in atto dallo stilista e che coinvolge anche il piccolo Douglas.

In particolare, quest'ultimo dovrà fare in modo che il matrimonio tra suo padre e Zoe venga annullato. Intanto, il barista proverà invano a dissuadere il suo amico, dal coinvolgere il figlio in questo piano.

Hope si presenterà con il vestito da sposa

Poco dopo, il matrimonio avrà inizia e quando Zoe arriverà sull'altare, il figlio di Thomas si sentirà male e scapperà via.

A quel punto, Hope inseguirà il bambino per rassicurarlo, mentre Buckingham insisterà affinché la cerimonia continui nonostante tutto. Invece, Forrester junior chiederà alla sua futura sposa di aspettare. Poi quando i due giungeranno allo scambio degli anelli, capiterà un qualcosa di totalmente inaspettato.

Intanto, Hope e Douglas rientreranno in sala durante lo scambio degli anelli e la figlia di Brooke sarà vestita da sposa. Thomas a quel punto, abbandonerà senza esitazioni Zoe all'altare e andrà incontro a Hope.

Infine, lo stilista confesserà alla ragazza di voler sposare lei e non Buckingham, per realizzare il sogno di suo figlio.