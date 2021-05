Cosa accadrà a Sally nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni in arrivo dagli Usa si fanno sempre più interessanti, specie nel momento in cui Flo inizierà a sospettare qualcosa. A farle capire che non tutto è come sembra, sarà un discorso con la dottoressa Penny Escobar, alla quale la giovane Spectra si è affidata. Sally, allo stesso tempo, continua a fare pressioni sulla stilista affinché cerchi una cura alternativa, ma senza successo.

Wyatt invece, per volere della sua generosa fidanzata, persevera nel mentire a Sally facendole credere di essere innamorato di lei.

Tutti questi fragili equilibri stanno per crollare inesorabilmente.

Beautiful, spoiler episodi di maggio: i sospetti di Zoe su Sally

Steffy si sente in colpa per aver pensato di licenziare Sally senza sapere che invece era malata. Ora, i suoi modelli verranno utilizzati per la linea couture. La notizia farà presto il giro dell'azienda di moda, arrivando anche alle orecchie di Zoe e una sua domanda farà riflettere Steffy: come mai nessun famigliare di Sally si è fatto avanti dopo aver saputo che ha pochi giorni di vita?

Nel frattempo, Flo e Wyatt si interrogano sull'atteggiamento di Sally. Non solo non si vuole far curare, ma non ha nemmeno intenzione di cercare un secondo parere, ormai è apparentemente rassegnata a vivere i suoi ultimi giorni.

Nessuno dei due è a conoscenza del fatto che la giovane Spectra nasconde un tremendo segreto.

Wyatt quindi porta avanti il piano organizzato a tavolino con la fidanzata. Questo sacrificio servirà a regalare un po' di felicità alla povera Spectra. Sally è nella casa sulla spiaggia che lo attende, con una cenetta romantica e tante candele.

Il suo unico desiderio è quello di riaverlo, a qualsiasi costo.

Una volta seduto al tavolo, Wyatt prova ancora a convincerla a cercare una cura alternativa, ma Sally non ha alcuna intenzione di accettare.

Flo vede qualcosa di sospetto nello studio della dottoressa Penny

Nelle nuove puntate di Beautiful, Sally farà un'amara riflessione: tutti hanno iniziato a trattarla meglio dopo aver scoperto che stava morendo e solo ora si sente davvero accettata.

Wyatt non sarà d'accordo e proverà a farle capire che è sempre stata circondata di affetto, nonostante gli errori commessi.

Flo vorrà fare qualcosa di più per Sally e così si recherà nello studio della dottoressa Escobar, presentandosi come l'amica della sua giovane e sfortunata paziente. Flo vuole che la convinca a farsi curare e la esorta a mettersi in contatto con lei. La dottoressa avrà una strana reazione e, con nervosismo, inviterà Flo a non essere invadente. Proprio mentre starà per uscire dallo studio, la perspicace Fulton noterà qualcosa di sospetto. Tutto ciò, unito all'inspiegabile reazione della dottoressa Penny, la spingeranno ad approfondire meglio la questione sulla malattia terminale di Sally.