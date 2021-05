La malattia terminale di Sally in Beautiful non è l'unica storyline che sta tenendo i telespettatori di Canale 5 con il fiato sospeso. Thomas e Zoe si sposeranno, ma non certo per amore - o almeno, da parte del giovane Forrester. Brooke ha capito da tempo che Hope è ancora in pericolo e che se non starà attenta finirà nella rete del perfido ex marito. A dare la spinta giusta a Logan jr. sarà il dolore di Douglas, che non riesce ad accettare il fatto che Zoe possa diventare la sua nuova mamma. Nel frattempo, qualcuno spierà Bill mentre bacia Brooke: Ridge e Katie sono stati traditi.

Di seguito, le anticipazioni dettagliate di ciò che accadrà nei prossimi episodi.

Bill tradisce Katie con Hope ma qualcuno vede il loro bacio

Nelle prossime puntate di Beautiful, Bill e Brooke si troveranno ancora vicini per via della grave situazione di Sally. I due condivideranno un momento molto toccante, finendo per baciarsi. Un'ombra misteriosa vedrà l'intera scena e ad accorgersi della sua presenza sarà proprio Brooke.

Bill si mostrerà subito pentito della sua mancanza di rispetto nei confronti di Katie e metterà le mani avanti con Brooke, pregandola di mantenere il segreto. Nel frattempo, al piano di sopra di villa dei Forrester, Thomas continuerà a manipolare il povero Douglas: deve convincere Hope a sposarlo.

Dopo essersi messo in pigiama, il piccolo verrà raggiunto da Zoe che proverà a rassicurarlo: anche se sarà la nuova moglie di Thomas, non perderà mai l'affetto di Hope. Di certo, l'ingenua Buckingam non è a conoscenza delle reali intenzioni del suo promesso sposo.

Hope e Thomas alla resa dei conti nel giorno più bello di Zoe

Alla casa sulla scogliera, Hope ringrazierà Steffy per averle detto la verità riguardo il bacio con Liam, una macchinazione ordita da Thomas per farli lasciare. Furiosa, la giovane Logan capirà che è arrivato il momento di farla pagare al suo ex marito.

Ridge, invece, dirà a Brooke di essere felicissimo per l'imminente matrimonio di Thomas e Zoe: finalmente le acque si sono calmate e anche tra loro le cose potranno andare meglio.

Peccato che l'ignaro Forrester non sappia che Brooke e Bill si siano baciati qualche ora prima.

Hope, nella sua stanza, metterà a punto gli ultimi dettagli del suo piano per risolvere una volta per tutte la situazione con Thomas: ''E' ora di ribaltare la situazione''. Ebbene sì, il suo obiettivo è quello di interrompere il matrimonio di Thomas e Zoe, un matrimonio fondato sull'inganno e che farebbe solamente soffrire la modella. Come svelano le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, Hope si vestirà da sposa e aspetterà con ansia il momento per entrare in scena.