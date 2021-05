Tiene alta l'attenzione la malattia terminale di Sally in Beautiful: Flo ha chiesto a Wyatt di regalarle un po' di felicità nei suoi ultimi giorni, dato che per loro c'è una vita intera da condividere. Nonostante le tante perplessità, il giovane Spencer ha accettato la sua proposta, commosso da tanta generosità. Steffy e Ridge invece hanno proposto a Sally di entrare a far parte del progetto Alta Moda, che segna il salto nella sua carriera. Katie, in lacrime dietro la porta dell'ufficio Forrester, è stata felice di vedere la nipote così contenta.

Presto però, le cose prenderanno una piega inaspettata.

Sally continuerà a sentirsi finalmente accettata dai Forrester e avrà paura di perdere tutta la loro stima conquistata con tanta fatica. Nello stesso tempo non riuscirà a credere di aver di nuovo al suo fianco Wyatt, ignara del piano di Flo. La giovane Fulton vorrà però capire come mai Sally si rifiuti di combattere e si recherà nell'ambulatorio della dottoressa che l'ha in cura.

Beautiful anticipazioni nuove puntate su Canale 5

Desiderosa di capire meglio la situazione, Flo si presenterà senza preavviso nell'ambulatorio medico della dottoressa Penny Escobar con precise domande su Sally. La giovane Spectra sembra essere peggiorata, tanto da presentarsi davanti a Wyatt con un deambulatore molto pallida.

Penny dirà a Flo che la malattia sta facendo il suo corso e che per Sally non c'è più nulla da fare, se non accettare la realtà dei fatti.

La dottoressa Escobar verrà a sapere del piano di Flo e Wyatt e reagirà in maniera piuttosto strana. La giovane Fulton non capirà il motivo e continuerà a tempestarla di domande. Intanto, Katie e Bill avranno modo di parlare a lungo sulla decisione di Sally di non fare alcun percorso di cura.

La scoperta di Flo nei prossimi episodi di Beautiful

Penny si assenterà per qualche minuto dall'ambulatorio e Flo, ansiosa di sapere quale sia la misteriosa patologia dell'amica, metterà le mani sul computer della dottoressa. Aperto il file con la cartella clinica di Sally, farà un'incredibile scoperta: non c'è alcuna malattia mortale.

La dottoressa Escobar capirà di essersi messa in un grosso guaio e così si recherà dalla sua paziente, intimandole di raccontare la verità prima che sia troppo tardi. Sally però si rifiuterà categoricamente, certa di perdere per l'ennesima volta l'amore di Wyatt e la stima dei Forrester. Chiederà così tempo a Penny che, sentendosi minacciata, non potrà fare altro che accettare. Sally non sa che Flo ha scoperto la sua bugia e continuerà a comportarsi come fosse molto malata. La giovane Fulton sarà pronta a raccontare tutto a Wyatt, ma un'idea sconsiderata di Sally fermerà le sue intenzioni.