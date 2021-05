Venerdì 14 maggio, su Tv8, è andata in onda una nuova puntata di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe. Nella rubrica "Top of the post", il giornalista Alessio Poeta ha commentato quello che sta accadendo tra Belen Rodriguez e Michele Morrone a causa di una dichiarazione del passato. Secondo il giornalista, la showgirl argentina avrebbe smesso di seguire su Instagram l'attore.

L'episodio incriminato

Di recente, sul web è comparsa una vecchia dichiarazione di Michele Morrone su Belen Rodriguez. Scendendo nel dettaglio, l'attore, in una diretta Instagram con i suoi fan, era stato esortato ad intraprendere una liasion con la showgirl argentina.

Il diretto interessato, anziché sorvolare, aveva risposto: "Carissimo, il mio prototipo di donna è più altolocata". Non contento, l'attore aveva spiegato che la sua donna ideale non deve essere perfetta solo fisicamente.

La scorsa estate il duo Morrone-Rodriguez era finito al centro del Gossip: secondo il settimanale Chi, la modella e l'attore avrebbero avuto uno scambio di messaggi in codice sui social. Inoltre, si sarebbero resi protagonisti di una fuga d'amore lontano dai riflettori. Pettegolezzo sgonfiato quando Belen intraprese una relazione con Antonino Spinalbese.

Il presunto gesto di Belen

Durante la puntata di Ogni Mattina, Alessio Poeta si è occupato della polemica che ha coinvolto Belen Rodriguez e Michele Morrone.

Come spiegato dal giornalista nella rubrica "Top of the post", la showgirl sudamericana non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione sulla gaffe dell'attore.

Tuttavia, si sarebbe resa protagonista di un gesto: Belen avrebbe smesso di seguire su Instagram Morrone. Al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto non è chiaro se la sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez abbia defollowato l'attore nei mesi scorsi.

La stoccata di Tommaso Zorzi

In una storia di Instagram, anche Tommaso Zorzi ha commentato la polemica che ha visto protagonisti Belen Rodriguez e Michele Morrone. Il web influencer meneghino non ha avuto dubbi su chi spezzare una lancia a favore: "Detto da uno che oltre ai pettorali non mostra altro è il massimo".

Secondo il 25enne, Morrone non potrebbe dire che Belen si mette in mostra solamente per il suo aspetta fisico, quando lui farebbe la stessa identica cosa.

Al momento, l'attore ha preferito non proferire alcuna parola sulla polemica che lo ha coinvolto. Tuttavia, non è escluso che, se la cosa dovesse andare ancora avanti, decida di fornire una spiegazione per quelle dichiarazioni.