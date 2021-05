È passato più di un anno dalla lite che vide coinvolti Morgan e Bugo sul palco del Festival di Sanremo, ma la vicenda tra i due cantautori ancora non si è conclusa e anzi si è spostata addirittura in tribunale. Come riportato dalla rivista Rolling Stones, Bugo avrebbe chiesto all'ex frontman dei Bluevertigo un lauto risarcimento di ben 240 mila euro. I motivi di questa richiesta sarebbero due. In primo luogo la squalifica dalla celebre manifestazione canora condotta quell'anno da Amadeus e la condivisione sui social da parte di Marco Castoldi delle differenti versioni del brano "Sincero" portate anche sul palco del Festival di Sanremo.

Prima udienza in tribunale tra i cantautori Bugo e Morgan

La prima udienza del processo che vede scontrarsi nell'aula di un tribunale i cantautori Bugo e Morgan si è tenuta ieri, mercoledì 26 maggio. La seconda invece si terrà il prossimo 10 giugno, in quanto il giudice ha accolto la richiesta presentata dal legale di Morgan di redigere una memoria difensiva. Intanto, mentre Bugo ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in questo momento, l'ex di Asia Argento non ha esitato a dire la sua dapprima rispondendo a un post pubblicato sul suo profilo Instagram, poi commentando un tweet scritto da Selvaggia Lucarelli in sua difesa. Sotto il post in cui gli venivano fatti gli auguri affinché questa vicenda si possa concludere per lui nel migliore dei modi, Marco Castoldi ha replicato che è inutile fargli gli auguri dopo non aver fatto nulla di concreto per aiutarlo.

Il cantautore ha aggiunto che mentre Bugo se la spassava tra concerti e pubblicazioni facendo finta che niente fosse accaduto, invece di vergognarsi per la vicenda, lui è stato soffocato nel silenzio.

La difesa di Selvaggia Lucarelli e della cantante Arisa

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha pubblicato un tweet in cui, difendendo a spada tratta Morgan, afferma che Bugo invece di chiedere 240 mila euro di risarcimento, dovrebbe darne lui dieci volte di più a Marco per l'enorme popolarità che ha avuto in questi mesi proprio grazie a Morgan.

Poi, ha concluso con l'eloquente frase della canzone scritta proprio da Marco Castoldi: "La tua ingratitudine e la tua arroganza...". Il web si è diviso, molti si sono schierati dalla parte di Bugo, altri invece dalla parte di Morgan, come ha fatto Arisa. La cantante di "Sincerità" ha voluto difendere il cantautore Morgan e ha risposto al tweet pubblicato nelle scorse ore da Selvaggia Lucarelli, con un semplice "Sono d'accordo".

Come si concluderà questa infinita vicenda che li vede coinvolti? Non resta che aspettare la fine del processo per scoprirlo.